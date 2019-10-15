Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün kaçak militanları vasıtasıyla sosyal medyadan Türkiye aleyhinde sürdürülen algı operasyonlarının MHP’ye ve Bahçeli’nin varlığına yöneldiğini vurgulayan Yalçın “MHP liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Devlet Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır. Çünkü FETÖ akrebinin başının ezilmesi için milletçe dayanışmayı teşvik eden Sayın Devlet Bahçeli’nin gösterdiği celadet herkese örnek olmuştur.” değerlendirmesinde bulundu.

Semih Yalçın, FETÖ’cü akrepler ile fırsatçı politika sırtlanlarının sırt sırta verdiğini, Türk milletini büyük kılan değerlerin unutturularak ülkenin, “menfaatçilik” ve Makyavelizm’in hakim olduğu bir kargaşa iklimine sürükleme derdine düşüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

Akrepler ile sırtlanlar iki temel noktadan hareket ederek yeniden yıkım peşinde koşmaya başlamıştır. Birincisi, Devlet Bahçelisiz bir MHP ve siyaset inşası, ikincisi, ailevi değerlerimizi siyaset kurumunda yaşatan, ‘baba, ata ve reis hükmündeki lidere sadakat, saygı ve itibar’ gibi güzide geleneklerin yerle bir edilmesi suretiyle Devlet Bahçeli’nin toplumda ve milliyetçi camiadaki saygınlığının bitirilmesi.