Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014-2015 yıllarında yabancı terörist savaşçıları durdurmakta başarısız olunduğunu belirten Erdoğan, AB ülkelerine şu soruları yöneltti:

¥ İsmini vermek istemediğim bir Avrupa ülkesi, bir vatandaşının 2014 yılında İstanbul’a giden bir uçağa, bavulunda mühimmatla binebildiğini nasıl izah edecektir?

¥ Bugün ülkemize silah satışını engellemeye çalışan Fransa, Türkiye’nin terör saldırıları öncesinde verdiği erken uyarıları neden göz ardı etmiştir?

Erdoğan, sınır ötesi operasyonu “işgal” olarak tanımlayan Arap Birliğine de şu soruları yönetti:

¥ Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıları vatanlarına kavuşturma çabalarından bu kadar rahatsızlık duyan bu ülkeler, kaç savaş mağduruna kapılarını açmıştır?

¥ Suriye’de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi için ne tür katkılarda bulunmuşlardır?

¥ İç savaşı bitirmek için hangi siyasi girişimleri desteklemişlerdir?

Açıklamaları Arap halkının gerçek görüş ve duygularını yansıtmayan Arap Baharı artık meşruiyetini tamamen kaybetmiştir.

Uluslararası toplum, Suriye krizinin tüm bölgeyi bir istikrarsızlık girdabının içine çekmesini engelleme fırsatını kaçırmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, uluslararası topluma, Suriye’deki vekâlet savaşlarının bitirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın yeniden hâkim kılınması için Türkiye’ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır. AB ve dünya, Türkiye’nin çalışmalarını desteklemelidir.