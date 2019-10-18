Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, "Harekat başlayınca 'diplomasi kanallarını kullanmalıyız' diyenler, şimdi de diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar. Turnusol kağıdı gibi günlerden geçiyoruz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alnımızın akıyla yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül: Diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar
18.10.2019 - 01:20 | Son Güncelleme: 18.10.2019 - 01:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Harekat başlayınca 'diplomasi kanallarını kullanmalıyız' diyenler, şimdi de diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar." ifadelerini kullandı.
Etiketler : abdülhamit gül,abd,abd anlaşma,
656946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/656946.aspx
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