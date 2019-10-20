Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de düzenlenen Toplu Açılış Töreni’nde vatandaşlara hitap etti. İstiklal Harbi’ne başlamanın yüzüncü yılına ulaşılan şu günlerde bir kez daha “Ya istiklal ya ölüm” dediklerini, daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye meselesindeki duruşlarını ortaya koyduklarını hatırlatan Erdoğan, “Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor, sınırlarımızın güvenliği tehdit altında, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü için gereken ortam oluşmuyor, yeniden kolları sıvadık” dedi.

İstiklal Marşı’nın, “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım / Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım…” dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti: Bugün bir kez daha soruyorum; hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Bu milleti tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Nasıl bir asır önce Çanakkale’de İstiklal Harbimizde bizi tanıdılarsa bugün de tanıyacaklar. Nasıl daha önce Kıbrıs’ta, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, Zeytin Dalı Harekatı’nda, Afrin’de tanıdılarsa yine tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar ama eninde sonunda bu milleti, bu devleti, bu çelikten iradeyi tanıyacaklar.

DOKUZ GÜNDE MASKELER DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin Türkiye’ye destek olmasını, aynı şekilde Türkiye ile Avrupa dahil tüm bölgede giderek büyüyen bir sıkıntı haline dönüşen Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşleri için destek verilmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan, “Maalesef her iki konuda da tam tersi bir durumla karşılaştık. Tabii kimseye kulak asmadık. Kendi planlarımız doğrultusunda harekâtımıza devam ettik. Baktılar ki Türkiye’yi sahadaki teröristleri vasıtasıyla durduramayacaklar, başka yolları denediler. Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. İki tarafı, yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük. Bunlar da işe yaramayınca mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi” diye konuştu.

OLURSA OLUR, OLMAZSA...

Erdoğan ABD ile mutabakatı hatırlatarak şöyle konuştu: Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz. Türkiye, en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir. Harekât bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor. Meseleyi Putin ile ele alacağız. Bir hâl çaresi bulmamız lazım. Aynı durum orada da geçerlidir. Yine olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz. İnşallah bu bayrak inmeyecek, bu devlet hep payidar olacak. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekâta devam edeceğiz.