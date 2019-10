Türkiye Gazetesi

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ESOB) Kongre Merkezinde düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısında konuşan Elvan, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, vatan topraklarına, bayrağına, ezanına göz dikenlere bugüne kadar gereken cevabın verildiğini söyledi. Bu anlamda Suriye sınırında PKK/PYD terör örgütünün yuvalanmasına ve terör koridoru oluşturmasına asla göz yumulamayacağını vurgulayan Elvan, "'Bütün dünya karşımıza geçse, buradaki tehdidi yok etmekte kararlıyız' dedik. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve bu aziz milletin desteği ile Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Bir kaç gün içinde kahraman ordumuz, kahraman askerlerimiz inanılmaz bir ilerleyiş ile hain terör örgütünü darmadağın ettik. Kararlı ve dik duruşumuzla operasyon başlarken tehdit savuranlar sesini kesti. Sonunda soluğu masada aldılar. Türkiye hem sahada hem da masada kazanan olmuştur. Ülkemiz, buradaki bütün tezlerini kabul ettirmiştir. Şimdi 5 gün içinde hain örgüt bölgeyi terk edecektir. Etmezlerse gereken yapılmaya, operasyon daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Biz bu kararlığımızı bütün dünyaya gösterdik" diye konuştu.



Söz konusu vatan olduğunda geriye kalan her şeyin teferruat olduğuna herkesin şahit olduğunu dile getiren Elvan, "Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, bu aziz millettin güçlü duruşu ile kimse bu ülkeye boyun eğdiremeyeceğini bir kez daha görmüş oldu. Operasyonda şehit olan kahraman askerlerimize ve şehit olan şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. ABD dahil bugün herkes YPG'nin, PKK terör örgütünün uzantısı ve bir terör örgütü olduğunu itiraf etmeye başlarken, halen YPG'ye terör örgütü diyemeyenler var bu ülkede" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir vatandaşımız bugün sosyal güvenlik şemsiyesi dışında değil"



"Esnaf ve sanatkarımız bizim göz bebeğimiz, bizi ayakta tutan, dik tutan ve ülkemiz için, devletimiz için, bayrağımız için her şeyini feda etmeye hazır bir kesim" diyerek konuşmasını sürdüren Elvan, "Esnaf ve sanatkarlarımızla gurur duyuyoruz. Elbette esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları var ama yapılanları da unutmamız gerekiyor. Evet sosyal güvenlik priminde 7 bin ile 9 bin arasında bir dengesizlik olabilir, bunun mücadelesini verelim. Ama AK Parti hükümetlerinin de hakkını teslim edelim. Hiçbir vatandaşımız bugün sosyal güvenlik şemsiyesi dışında değil. İsteyen her vatandaşımız, istediği hastaneye gidip, istediği yerde muayene olabiliyor. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde, ABD dahil sosyal güvenlik sistemi neredeyse çökmüş durumda. Bırakın düşük gelirliyi, orta gelirlilerin dahi doktora gidemediğini görüyoruz. Geçmişte bir Bağ-Kurlu vatandaşımız, devlet hastanesine dahi gidemiyordu. Bugün dünyanın en modern hastanelerinden biri olan Mersin Şehir Hastanesini inşa ettik. Bu hastane günde 10 bin kişiye hizmet veriyor" diye konuştu.



Esnaf ve sanatkara yönelik de birçok çalışmanın yapıldığını söyleyen Elvan, "10-15 yıl önce Mersin'de 1 yılda toplam esnafın aldığı faiz destekli veya faizsiz kredi miktarı 1 milyon 500 bin liraydı. Bu yıl ise alınan kredi miktarı Mersin'de 500 milyon liraya ulaşmıştır. O dönemde sadece 700 civarında esnafımız yararlanmış bundan, bu yıl ise 14 bin 751 esnafımız bu krediden yararlanmış" şeklinde konuştu.

Erken emeklilik konusuna da değinen Elvan, "Sosyal güvenlik sistemimizi çökertebilecek, sosyal güvenlik sistemimizdeki dengeyi bozabilecek bir adımı atmamız mümkün değil, popülist davranamayız. Ama elbette her hangi bir çözüm noktasında Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bu çalışmalar yapılıyor. Ama bizden şunu beklemeyin; sosyal güvenlik sistemimizi bozacak, dengeleri altüst edebilecek, ileride sizlerin rahat bir şekilde istediğiniz hastaneye gitmenizi engelleyecek bir yaklaşımı asla ortaya koyamayız. Türkiye bu noktada geriye gidemez. Bugün dünyanın dört bir yanından İngiltere, Fransa, Rusya, Afrika'dan hastalar, tedavi için ülkemizdeki hastanelere geliyor. Artık Türkiye, sağlık turizminde dünyanın en önemli ülkelerinden biri oldu. Elbette sıkıntılarımız var ama bu sıkıntıların çözümü konusunda mücadeleyi birlikte vereceğiz" dedi.



Türkiye'nin her alanda çok hızlı bir gelişim ve dönüşüm süreci yaşadığına dikkat çeken Elvan, esnaf ve sanatkarın da bu değişim ve dönüşüme ayak uydurması gerektiğinin altını çizdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin'de tarım, ticaret, sanayi, sağlık, kültür ve turizm gibi her alanda çok ciddi yatırım ve çalışmalar yapıldığını kaydetti. Bu yatırım ve çalışmaların esnafa da doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağladığını dile getiren Su, "İki yıl öncesine kadar Mersin'de esnafın en büyük sorunlarından biri sık sık elektrik kesilmesiydi. Ama artık vatandaşımızın, esnafın gündeminin ilk maddesi elektrik kesintisi değil. Bunun gibi birçok konu sorun olmaktan çıkarıldı, çözüldü. Kent merkezini canlandırma adına da yatırımlar yapıldı, yapılıyor. Örneğin Çiçek Pasajı yenilenerek hizmete girdi. Kiremithane Mahallesi'nde bir cazibe merkezi oluşturma çalışmalarımız başladı, Millet Bahçesi'ne ilişkin süreç devam ediyor ve buralar bir cazibe merkezi haline gelecek. Eski zeytinyağı fabrikasına ilişkin proje devam ediyor, orası sanat müzesi haline getirilecek" diye konuştu.

TESK Genel Başkanı Palandöken'den Mehmetçiğe asker selamlı destek



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise konuşmasında zincir marketler konusuna değindi. 2 milyon esnafın ailesiyle birlikte ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduğunu vurgulayan Palandöken, toplumda bu kadar önemli bir yeri olan esnafın büyük sorunları bulunduğunu söyledi. Zincir marketlerin 50 metrekarelik dükkanlarla mahalle aralarına kadar girdiğini dile getiren Palandöken, böylelikle geleneksel yapının bozulduğunu savundu. Esnafın ve esnafın içinde bulunduğu ahilik kültürünün yok olmasıyla toplumdaki şiddet olaylarının da arttığını öne süren Palandöken, esnafın bu anlamda da önemli bir denge unsuru olduğunu söyledi.



Türkiye'nin, terör odaklarına yönelik Suriye sınırında gerçekleştirdiği harekatın tüm kesimleri birleştirdiğini de söyleyen Palandöken, "Siyasette de aynı ortam hakim. Artık kimse birbirine kızmıyor, kimse birbirinden farklı düşünmüyor. 'Eğer bayrak tek ise eğer bu ülke bizim ise gerisi teferruat' diyor. Bu birliktelik devam ettiği sürece bizim sorunlarımız inşallah hallolacaktır. Allah devletimize, milletimize, o cephede mücadele veren askerlerimize zeval vermesin. Ülkemizi yönetenler şu an en zor günlerini yaşıyor. Elbette bizim sorunlarımız çok ama bizim de aklımız fikrimiz Suriye sınırında mücadele verenlerle. Bu ülkenin Mehmetçiğinin burnu kanamadan sevdiklerine kavuşmasını umut ediyoruz. İnşallah yürütülen diplomasi ile bir çözüm yolu bulunur ve kimsenin burnu kanamadan bu sorun çözülür" ifadelerini kullandı. Palandöken konuşmasını, "Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" diyerek asker selamı ile tamamladı.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sorunların, birliktelik ve güç birliği yaparak çözülebileceğine vurgu yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak 'Esnaf Masası' oluşumunu esnaf ile birlikte yürüttüklerini söyleyen Seçer, "Parkomat uygulaması ile ilgili çalışmalar bitti, yasal zemine oturtuldu, ocak ayı içerisinde bu uygulamayı başlatıyoruz. Bu esnafımızın beklediği konuydu. Ancak bu geçici bir tedbirdir, bizim temelde amacımız otoparkları çoğaltmaktır. Buna bağlı olarak 'metro' önemli bir proje. Metro sadece ulaşım projesi değil, aynı zamanda Mersin'in gelişim projesidir. Metro, aynı zamanda çarşı esnafına da katkı sağlayacaktır. Mersin esnafının para kazanması lazım, kent ekonomisinin itici gücü. Dolayısıyla kendi içimizde alış veriş değil, dışarıdan para girmesi ile Mersin zenginleşir ve dışarıdan girecek para ile Mersin halkı refah olarak yükselir. Bizim Mersin'e şu ya da bu gerekçe ile gelecek insan sayısını arttırmak zorunluluğumuz var. Bütün bunların yanında vatandaşların da Mersinli esnaftan alış veriş yapma kültürünün olması lazım. Biz de belediye olarak ihtiyaçlarımızı imkanlar ve yasalar ölçüsünde kentteki esnaftan yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AB ülkeleri ise terör örgütlerine silah satmak için sıraya girmiş durumda"



Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer ise konuşmasında, esnaf ve sanatkarın sorunlarına dikkat çekti. Ülkenin çok ince bir çizgiden geçtiğini ifade eden Dinçer, şöyle devam etti:



"Bütün dünya Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynamaya çalışıyor. Yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi misafir ediyoruz. Yıllardır ülkemizin bütçesinin büyük bölümünü insani yardım olarak Suriyelilere akıtıyoruz. Bizler ülke olarak bunları yaparken, AB ülkeleri ise terör örgütlerine silah satmak için sıraya girmiş durumda. Bu yaşanan süreç bize şunu göstermiştir ki, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Kahraman Türk ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun."



Yaşanan bu süreçten esnaf ve sanatkarın da maalesef olumsuz etkilendiğini belirten Dinçer, "Mersin'de 60 bine yakın esnafımız var, ülkemizde 2 milyona yakın esnafımız bulunuyor ve bu esnafımızın yanında da milyonlarca insan istihdam edilmektedir. Esnafın en büyük sorunu maalesef kuralsızlıktır. Çünkü birçok konu kurallara bağlanamamış. Bu ülkede herkes her işi yapabiliyor ve her istediği yerde yapabiliyor. Hiçbir kısıtlama yok. Hal böyle olunca da büyük sıkıntılar beraberinde geliyor. Bunların bir kurala bağlanması gerekiyor" diye konuştu. Toplantının sonunda Mersin ESOB Başkanı Dinçer tarafından katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.