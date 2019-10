Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Rize Dernekler Federasyonunca (RİDEF), İstanbul Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri’ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, başta Barış Pınarı Harekâtı hakkında olmak üzere özetle şunları söyledi:

∂ Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. İşte 9 Ekim tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekâtı’yla ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Türkiye’nin iradesini yumuşak ve sert gücünü, operasyon kabiliyetini, askerî imkân ve yeteneklerini tüm dünyaya gösterdik.

∂ Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok. ABD ile vardığımız mutabakat ise sahadaki başarımızın diplomasi masasına bir yansımasından ibarettir.

∂ Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye’ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.

∂ Buna uyulduğu takdirde ne âlâ, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekâtı aynen bırakılan yerden devam ettiririz. Bunu, Sayın Trump’ın gönderdiği heyete zaten söyledim.

∂ Daha önce Menbiç’te yapılan oyalama taktiklerinin ülkemize kaybettirdiği zaman ortadadır. Türkiye olarak 17 Ekim mutabakatının Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sıçrama tahtası olmasını arzu ediyoruz.

∂ Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hâle getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık. Rasulayn ve Tel Abyad’ın da içinde olduğu toplam 111 yerleşim birimini kontrol altına aldık.

∂ Ülkemizi, hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız. Türkiye’nin ve Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti, dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.

∂ 81 vilayetimizin her biri kıymetlidir. Her biri değerlidir, her biri bir başka güzeldir. Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karışının, gönlümüzün başköşesinde yeri vardır. 40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız, ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayrıma gitmedik.

"BİZDEN YER İSTİYORLAR VERMEDİM, VERMEM"

“Sigaranın elektroniği mi olurmuş? Bunun için bizden özellikle yer istiyorlar, müsaade istiyorlar. Vermedim, vermem. Türkiye’de yatırım yapacaklarmış. Adını da böyle koyuyorlar. ‘Yatırım yapacağız’. O yatırımı siz başka yerde yapın. Ama şimdi ne yapıyorlar? Kaçak olarak bunu ülkeme sokuyorlar. Ticaret Bakanıma da söylüyorum, bunları asla ülkemize sokmayacağız. Çünkü bunlar benim vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Şimdi tek tip paket (sigara) uygulamasına geçiyoruz.”

“BIRAKALIM SİGARAYI İÇELİM RİZE ÇAYI”

“Benim hemşehrilerim aynı zamanda son derece zekî ve esprilidir. Rize günlerinin bu seneki temasında, ilimizin o ince zekasına, pratikliğine bir kez daha şahit oluyoruz; ‘Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı’. Ama burada bir karar vermemiz lazım. Bu melaneti bırakalım…”