Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Batı’nın teröristlerin yanında yer aldığını ve hepsinin birlikte Türkiye’ye saldırdığını söyledi. Erdoğan, “Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar” ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019’da katılımcılara hitap etti. Daha önce katılacaklarını bildirdikleri halde, Barış Pınarı Harekatını gerekçe göstererek programlarını iptal edenlerin büyük fırsatı kaçırdıklarını belirten Erdoğan şöyle konuştu:

∂ Türkiye’nin bölgeyi terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum ve terör örgütlerine de destek verdiklerini düşünüyorum. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok. Eğer karşıysan işte platform burası, gelirsin burada teröre karşı olduğunu bütün her şeyiyle ortaya koyarsın. Bu tavır hiçbir demokratik değer ve etikle uyuşmuyor.

∂ Uluslararası toplumdan, ülkemizin terör örgütleriyle mücadelesi ile maruz kaldığı siyasi, diplomatik, ekonomik vandallıklara karşı güçlü bir duruş sergilemesini beklerdik. Maalesef, bu konuda derin bir hayal kırıklığı, derin bir üzüntü içindeyiz. Sınırlı sayıdaki ülkeler dışında, bu onurlu tavrı gösterebilen çıkmadı. Bu ilkeli tavır sergilenemediği müddetçe, tüm ülkeler geleceklerini kendi elleriyle tehdit altına sokuyor demektir. Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı sorunlarının ilanihaye bizimle sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde yanılıyorlar.

∂ Bir taraftan teröre karşı mücadele diyeceksiniz, öbür taraftan teröristleri bu şekilde şımartacaksınız. Öyle bir şımartma ki düşünün şu anda Kuzey Suriye’de eğer 30 bin tır Irak üzerinden silah, mühimmat araç-gereç buraya sokuluyorsa acaba bu ‘ben dünyanın en güçlüsüyüm’ diyenler bunu neyle izah edecekler.

∂ Ülkemizin tespitlerine, endişelerine, temennilerine, tekliflerine, yaptıklarına karşı çıkanlardan tek bir isteğimiz var. Bizi, terör örgütlerinin kalemşorlarından değil, bizden dinleyin, bizden. Biz bunu istiyoruz. Bizi, yeminli Türkiye düşmanlarının söyledikleriyle değerlendirmek yerine, gelip burada neler yaşandığına bakın. Bizi dinlerken de tarihi ve siyasi bağnazlıkların ürünü o filtreleriniz var ya, onları bir kenara bırakın, açık, şeffaf, hasbi olun. İşte o zaman birlikte yapabileceğimiz çok şey bulunduğunu göreceksiniz.

∂ Bildiğiniz gibi 120 saatlik şu anda bir ara durumu var. Dolayısıyla bu 120 saatin artık büyük bir bölümü sona erdi. Şimdi yarın bizim Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız.”

PETROLÜ KANDAN DEĞERLİ GÖRENLER BİZİ ANLAYAMAZ

“Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, 17-18 yıllık bir görev süremizde biz terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: Türkiye’nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur, bu böyle biline. Böyle bir ithamı, kendimize yapılmış en büyük hakaret sayarız. Geçmişinde ne sömürge, ne katliam, ne zulüm, ne yıkım ayıbı olmayan bir milletin başkaca bir gayesi olamaz. Herkes Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da, Afrika’da, Balkanlar’da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir. Ama Türkiye, sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır. Bu, ‘bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin’ asla anlayamayacağı büyük bir erdemdir.”