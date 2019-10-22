Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE ANKARA

ABD ile sağlanan mutabakat çerçevesinde terör örgütü PYD/YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesi için tanınan süre bu akşam doluyor. Verilen mühletin bitmesinden saatler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Soçi’de bir araya gelecek. İki lider arasındaki görüşmenin tek gündem maddesini Suriye’nin kuzeyinde yaşanan son gelişmeler oluşturacak. Erdoğan ile Putin, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle ortak mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıkları ele alacak. Yine, Esad rejimi güçlerinin de bulunduğu Ayn El Arap (Kobani) ve Kamışlı’nın durumu iki liderin gündemindeki en kritik konu başlıklarından biri olacak. Soçi’deki görüşmede Türkiye’nin, Rusya ve Esad rejimin kontrol sağladığı yerlerde PYD/YPG yapılanmasının yeniden canlanmaması ve etkin hâle gelmemesi konusundaki talepler iletilecek. Bu arada, sahadaki son duruma göre, terör örgütünün Resülayn ve Tel Abyab’dan çekilme süreci büyük oranda tamamlanırken Ankara, güvenli bölge konusundaki hedefinin 4’te birine ulaştı. Öte yandan, sürekli olarak Esad rejimi ve Türkiye’nin görüşmesini gündeme getiren Moskova’dan Soçi zirvesi öncesinde dikkat çeken bir açıklama geldi. Adana Mutabakatı’na işaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Biz 1998 yılında yapılan ‘Adana Mutabakatı’nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla, henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Bugün Rusya’ya günübirlik ziyaret yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; Milli Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik edecek.