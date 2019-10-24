Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Ajansı Editör Masası’nda soruları cevaplayan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

∂ Bu süreçte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarına göre daha fazla tepki oldu. Biz buna tabii ki cevabımızı verdik. Büyük bir oyunu bozduğumuz için orada kurulacak bir terör devletini engellediğimiz için bu tepkiler şiddetli gelmeye başladı. Buna da en çok İsrail ve Fransa gibi ülkeler bozuldu.

∂ Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekâtı’nın meşruiyetini kabullenmiştir.

∂ Yerleşik statüko muhafaza edilecektir. Teröristlerin sığınakları mühimmatları tuzakları var bunların temizlenmesi lazım silahlar varsa el konulması lazım. Daha yapılacak çok iş var. Harekât durdu her şey bitti anlamına gelmez, sahada varız. Afrin ve El Bab’da ne yapıyorsak burada onu yapacağız.

∂ Fırat Nehri’nden Irak sınırına kadar 10 kilometre derinlikte ortak devriyeler 150 saatin sonunda başlayacak. Bir istisnası var, Kamışlı. Başından beri burada rejim var, Kamışlı şehrinde. Rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmemek bakımından burada Rusların da tavsiyesi ve ricası üzerine ortak devriye konusunda Kamışlı’yı hariç tuttuk. Ama bu, bu bölgeden de YPG’lilerin çekilmeyeceği anlamına gelmez.

∂ Şu andaki rejimin Adana Mutabakatı’nı istese de uygulama kapasitesi yok otoritesi yok boşluklar var.

∂ Devriyeler 10 kilometre derinlikte ihtiyaç duyulan yerde yürütülecek. Ortak devriyede zaman sınırı yok, siyasi çözüm oluncaya kadar sürecek.

∂ Putin, “Biz YPG/PKK’ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız” dedi. Kremlin Sözcüsü Peskov’un, YPG/PKK’nın sınırdan çekilmemesi hâlinde Türk ordusunun “üzerlerinden geçeceği” yönündeki açıklaması da memnuniyet verici.

∂ İsrail bu süreçte en çok hayal kırıklığına uğrayan ülkedir. Onu da söyleyelim. Trump, tamamen çekileceklerini söylüyor. Ancak bu konuya karşı yoğun bir kampanya yürütülüyor. Ancak şu görülüyor ki bundan sonra da YPG/PKK ile yoğun bir iş birliğini sürdüremeyecekler.

∂ Özellikle Fransa’nın, burada bir YPG/PKK devleti kurmak için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Harekatımızla birlikte büyük bir hüsrana uğradıklarını biliyoruz.

∂ Avrupa ikiyüzlülüğün yanında kraldan çok kralcılık yaptılar. Yani ABD’ye de yaranmak için burada, böyle bir adım attılar. Şimdi ne oldu? Biz ABD ile de mutabakata vardık. İşleri yoluna koyduk, bunlar ortada kaldı. “kenarda kalma hissiyatıyla” Türkiye ile görüşmek için yarışa girdiler.