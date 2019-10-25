Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Kabul yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum'la görüştü
25.10.2019 - 20:13 | Son Güncelleme: 25.10.2019 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti
Etiketler : Erdoğan,
658609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/658609.aspx
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