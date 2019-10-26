Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, “Sevgili kardeşlerim, öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hocanın az önce okudu, ‘Vellezine meahü eşiddau alel kuffari’, kuffara karşı şiddetli olmamızı rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim, Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye’de olduğu gibi...” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında Saff Suresi’nden bir bölüm okuyarak, “İnşallah Suriye’de Rabb’im bizlere vadetti; ‘Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu’minin.’(Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele). Şu anda olduğunu gördük. Görüyoruz. Ve Allah’ın izniyle göreceğiz. Cuma bayramınız mübarek olsun” dedi.