Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü’nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekvador Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo’nun görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo’yu kabul etti
26.10.2019 - 18:39 | Son Güncelleme: 26.10.2019 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo,
658771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/658771.aspx
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