Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü’nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekvador Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo’nun görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşiyor.