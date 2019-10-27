Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında konuştu. Erdoğan’ın gündeminde Suriye vardı. Cumhurbaşkanı, Suriye’de faaliyet gösteren diğer tüm güçlerin, rejimin ve terör örgütlerinin aksine Türkiye’nin her ne sebeple olursa olsun bölgede tek bir damla masum kanı dahi dökülsün istemediğini söyledi. Bunun için bıçak kemiğe dayandığında elbette güç kullanmaktan çekinmediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: Ama ilk tercihimiz daima meselelerimizi suhuletle çözmekten yanadır. Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatların sebebi budur. Yoksa Türkiye, terör örgütünü bulunduğu her yerde ezip geçecek güce, imkâna ve kararlılığa sahiptir. ‘Bundan sonra size silah vermeyeceğiz” deniliyor. Verme. Biz de kendilerine açık ve net söylüyoruz: Ne yaparsanız yapın, siz bunları yaptıkça biz çok daha güçleneceğiz. Bu milleti sindiremezsiniz.

Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası toplumdan beklentisini “Sınırların güvenliğiyle ilgili hassasiyetlere saygı gösterilmesi ve Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili projelere destek verilmesi” şeklinde açıklayarak “Bunlar çok da yalancı. Onu da söyleyeyim. Dürüst değiller. Maalesef...” dedi. Avrupa Birliği’nin 2015’te, 3+3 milyar avro destek sözü verdiğini hatırlatan Erdoğan “Vermediler. Bize gelen ne? Sadece 3 milyar avro. Biz ne kadar harcama yaptık? 40 milyar dolar. Görüştüğümüzde soruyoruz: Verdiniz mi? İşte ‘Hazırlıyoruz, konuşuyoruz, projelere bakmamız lazım.’ Hangi projeye bakacaksın? Biz projede değiliz, biz işi bitirmişiz. Gelin, yaptığımız yerleri görün” diye konuştu.

‘ÇOK GÜZEL’ E SONRA...

Erdoğan, güvenli bölgeyle ilgili plan ve projeleri BM’de sunduğuna değinerek, şunları söyledi: Bakıyorlar ‘Çok güzel.’ Güzelse o zaman bize, siz de katkıda bulunun, destek verin, burayı beraberce yapalım. İnanın yoklar. Hep yalan. Doğru konuşmuyorlar. Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını sürdürürse, nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kovalayıp gereğini yapacağız. Aynı şekilde ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse, sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları, yürüsünler Avrupa’ya. Her iki konuda da kimseye şantaj yapmıyoruz. Sadece içinde bulunduğumuz durumu söylüyor, çözüm yolunu ortaya koyuyor ve meşru destek talebimizi ifade ediyoruz. Teröristlerin veya masum insanların hayatlarını kullanarak sinsice siyaset yapmak bizim değil, diğerlerinin tarzıdır. Türkiye, mertçe konuşur, mertçe icraatını yapar.

EYT'Yİ SORDULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’ne gelişi sırasında bir kafenin önünde durarak, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların EYT ile ilgili sorusuna “Ne yapalım? 40 yaşında emekli mi olalım? 40 yaşında, 50 yaşında emekli mi olur? Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini ödemişse emekli olur” cevabını verdi.