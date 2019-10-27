Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulunun 15’inci Dönem Açılış törenine katıldı. Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu eleştirdi ve “Türk milleti Trump mektubunu gıyaben yırtmış ve çiğnemiştir” dedi ve ekledi: ABD Başkanı Trump, gerek tehdit dozu yüksek mesajlarıyla gerekse de Sayın Cumhurbaşkanı’mıza yazdığı çukur ve çürük mektubuyla iki ülke arasındaki ilişkilere önemli ölçüde hasar ve zarar vermiştir. Türk milleti Trump mektubunu gıyaben yırtmış ve çiğnemiştir. Kod adı Mazlum, asıl ismi canavar olan YPG’li teröristbaşını telefonla arayıp methiyeler düzen, bununla kalmayıp ülkesine davet eden Trump amansız ve tedavisi imkânsız bir nefret ve melanet virüsüne yakalanmıştır. Gerçekler örtülemeyecek kadar meydandadır. Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir. ABD Başkanı’nın Türk milletinin onuruyla oynama teşebbüsü tarifi ve tamiri olmayan bir alçalma ve kepazelik hâlidir.

KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Trump’ın mektubunu grup toplantısında okuduğuna işaret ederek şöyle konuştu: CHP Genel Başkanı’nın, Barış Pınarı Harekâtı’na içi yana yana destek açıklaması vatan sevgisiyle, sorumlu ve sağduyulu siyaset anlayışıyla kesinlikle bağdaşmayacaktır. Kılıçdaroğlu, Trump’ın Türkiye’deki derin gırtlağı, emperyalizmin densiz ve defolu tercümanı olduğunu küstah ve köhne ifadelerle ibra etmiştir. CHP, Barış Pınarı Harekâtı’na karşı tesis ve temin edilmiş çok aktörlü kara propagandaya resmen payandalık ve kuryelik yapmıştır. Türkiye’ye karşı oluşturulmuş fitne, nifak ve tezvirat kafilesine gönüllü şekilde iştirak eden CHP’nin, yine Barış Pınarı Harekâtı’nı karalayan terör sevici HDP’nin; amalı, fakatlı, kuşkulu cümlelerle eften püften destek veren İP’in maskeleri tümüyle düşmüştür.

MİLLÎ BİR UYANIŞIN MÜJDESİ

17 Ekim 2019’da ABD’yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim 2019’da Rusya’yla sağlanan 10 maddelik anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir. 1945’ten bugüne kadar bazen çok kutuplu, bazen de tek kutuplu bir alana hapsolan uluslararası sistem içinde manevra kabiliyeti zaman zaman daralan, siyasi, diplomatik ve ekonomik sıkışma yaşayan Türkiye sonunda feleğin çemberini kırmıştır. Aynı anda hem ABD hem de Rusya’yla uzlaşmaya varıp Barış Pınarı Harekâtı’nın haklılığını ve millî tezlerini kabullendiren Türkiye artık bölgesinde ve küresel zeminde parlayan, öne çıkan, sözünü dinleten bir ülke seviyesine bileğinin ve birikiminin yardımıyla ulaşmıştır. Siyasi ve diplomatik kanallarla beslenen, milletimizin tamamıyla benimseyip arkasında durduğu askerî bir harekâtın nasıl dengeleri değiştirip bekamızı emniyete aldığı son gelişmelerle iyice anlaşılmıştır. Türkiye ihmal edilmesi, yok sayılması, hafife alınması imkânsız bir ülke olduğunu millî şuur ve ruhuyla teyit ettirmiştir.

SAYIN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

MHP lideri Bahçeli “Üstün bir emek ve çalışma sarf eden, sabır ve akılla mücadele gösteren Sayın Cumhurbaşkanı’mıza millî duruşuyla birlikte tavizsiz ve teslimiyete kapalı tavrından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Türkiye güney sınırları boyunca inşa edilmek istenen korsan terör devletine darbe indirmiş, teröristleri sınır hattından derinlemesine 30-32 kilometrelik bir alana kovalayarak süpürmüştür. Oyun bozulmuş, şer oyuncular bozguna uğratılmıştır” dedi.