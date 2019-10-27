Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar “Bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristler var. Kürtler bizim kardeşimiz. Hiçbir ayrımız, gayrımız yok” diye konuştu. Tel Abyad ve Resülayn’ın doğusu ve batısındaki terör hedeflerine yönelik Soçi’de sağlanan mutabakatı hatırlatan Bakan Akar “30 kilometre güneye doğru, oradaki teröristleri, YPG’yi çıkaracaklar. Saat konusunda da Ruslarla anlaştık, 150 saat dedik. 29 Ekim saat 18.00’de bitiyor. O zamana kadar olayları yakinen takip ediyoruz. Ondan sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız” dedi. Soçi’deki mutabakatla ilgili sahadaki uygulamanın sorulması üzerine de “Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor” diye konuştu. Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz ülkemizin güneyinde hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği, bakımından, savunması bakımından hiçbir şekilde bir terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Bunun için gereken ne ise bugüne kadar yaptık bundan sonra yapmaya devam edeceğiz.