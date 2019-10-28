Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Lideri Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Bahçeli mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti muazzam bir feragat kültürünün, muhteşem bir mücadele kudretinin hem mahsulü hem de maddi ve manevi ihtişamıdır. Türk milleti istiklal ufkunu perdeleyen, hürriyet onurunu pençeleyen mütecaviz ve mütehakkim saldırılara kahramanca direnmiş, nihayetinde kurtuluş destanını şehit ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla yazmış, gururla yaşamıştır. İşgal ve esarete boyun eğmeyen aziz milletimiz, Cumhuriyet'in fazilet ve fikriyatıyla geleceğin yol haritasını çizmiş, geçmişin ilham ve muzaffer ruhuyla mücadele azmini kamçılamıştır. Özellikle vurgulamak isterim ki Cumhuriyet'in ilanı büyük bir atılım, kutlu bir başlangıç, tarihi bir karar anıdır. 29 Ekim 1923 tarihi diriliş ve yükseliş eşiğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' sözleriyle mana ve muhtevasını özetlediği Türkiye Cumhuriyeti zalime korku, mazluma güven vermiş, milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline gelmiştir. Milli Mücadele'nin taçlanmış ve gönüllere taht kurmuş hali olan Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir. Elbette Cumhuriyet'in taşıdığı anlam ve benimsediği ilkeler cumhurun duruş ve ruhunda bütünüyle mündemiçtir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bağış, lütuf veya hediye olmadığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:



"Her şeyden önce inancın, imanın ve yılmaz bir iradenin eseridir. Haklı ve haysiyetli bir mücadelenin karar ve kıvancıdır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti muhakkak payidar kalacaktır. Terör örgütleri arasında ayrım ve sınıflandırma yaparak önyargılı, hayatın, hukukun ve siyasi ahlakın gerçeklerinden tamamen kopan zalimler Türkiye'nin 96 yıllık Cumhuriyet müktesebatına zarar veremeyeceklerdir. Caniyi 'mazlum' gören, teröristi 'general' gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'ye sökmeyecektir. Cumhuriyet geçmişle geleceği birleştirip, milli birlik ve kardeşliği derinleştirip kökleştirecektir. Aynı zamanda cumhurla Cumhuriyet'i kucaklaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi umudun ve huzurun yegâne teminatı olacaktır. Türkiye başta terör olmak üzere var olan tüm sorunlarının üstesinden gelecek güçte ve yeterliliktedir."

Barış Pınarı Harekatı'nın dünyaya Türkiye'nin ve Türk milletinin haklı çağrısını, meşru ve ahlaklı duruşunu alenen gösterdiğini ifade eden Bahçeli, "DEAŞ'lı terörist başının İdlib'te kendisini patlatmasını heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD'yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır. Kim ne yaparsa yapsın Türk ve Türkiye düşmanlığında buluşanlara karşı Milli Mücadele ruhuyla mukabele ve müdahale edileceği açıktır. Unutulmasın ki Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümü Türkiye'nin lider ülke olmasına sahne olacak, bunu da cumhurun ittifak ve iradesi gerçekleştirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor, en kalbi ve halisane sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Devletimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte kurucu kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi hürmet ve rahmetle anıyorum" dedi.