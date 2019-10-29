Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti: Türkiye, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar millî iradenin temsilcisi olan Meclisi eliyle yürütmüş bir ülkedir. Millet ve devlet olarak varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihî mücadelenin tezahürleridir. Suriye’de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekâtları da yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbi’mizin bir benzerini, farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Millî birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor.

Egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihî birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkâna, kararlılığa sahiptir. Nitekim, ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum.