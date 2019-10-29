Gine-Bissaulu mevkidaşı Suzi Carla Barbosa ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Çavuşoğlu, teröristlerin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmemeleri hâlinde Türkiye’nin teröristleri temizleyeceğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu “Varsa çıkmayan, bunu temizleriz. Pınar Barış Harekâtı’na ara verdik demek, burada kalan teröristlere karşı hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Zaten sahada biz varız, askerimiz orada, geri çekilme yok” diyerek teröristlere net mesaj gönderdi.
Çavuşoğlu: YPG-PKK’lı teröristler DEAŞ’lıları bırakıyor
29.10.2019 - 03:19 | Son Güncelleme: 29.10.2019 - 03:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin, DEAŞ ve YPG/PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğinin söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “YPG’lilerin Barış Pınarı Harekâtı’nı da bahane ederek DEAŞ’lıları para karşılığında serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bunları da takip ediyoruz ve inceliyoruz. Zaten bir terör örgütünden de başka bir şey beklenmez” dedi.
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659152 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/659152.aspx
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