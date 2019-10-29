Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gine-Bissaulu mevkidaşı Suzi Carla Barbosa ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Çavuşoğlu, teröristlerin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmemeleri hâlinde Türkiye’nin teröristleri temizleyeceğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu “Varsa çıkmayan, bunu temizleriz. Pınar Barış Harekâtı’na ara verdik demek, burada kalan teröristlere karşı hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Zaten sahada biz varız, askerimiz orada, geri çekilme yok” diyerek teröristlere net mesaj gönderdi.