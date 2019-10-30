Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul töreni düzenledi.Törene Barış Pınarı Harekâtına katılan kahraman askerler de davet edildi. Denizli'deki bahçesinden topladığı elmaları Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirerek güvenlik güçlerine teslim eden Muhammet Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde tepeye diktiği direkte Türk bayrağını dalgalandıran 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe ve Diyarbakır HDP binası önünde dağa kaçırılan oğlu için nöbet tutan Hacire Akar da davetliler arasında yer aldı.

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bugünde ülkesini ve milletinin geleceği ezanı bayrağı kutsalları söz konusunda olduğunda gözünün kırpmadan şehadete yürümeye hazır 82 milyon vatandaşımız var. Milletimiz Bu konudaki kararlılığını 15 Temmuz başta olmak üzere istikbaline ve istiklaline el uzatılan her durumda göstermiştir. Terör örgütleri arkalarında devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa bu milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir. Son yıllarda Suriye’de Yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekâtları bu mücadelenin bir parçasıdır. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan kendi kararlarıyla ve imkânıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir. Rabbime şahsıma böyle bir milletin evladı olma şerefini bahsettiği için ne kadar hamd etsem azdır" dedi.

Batı dünyasının terör örgütlerine karşı olan ikiyüzlü tutumunu eleştiren Erdoğan, "Türkiye’den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu söylüyorsa, açık söylüyorum; yalan söylüyor" diye konuştu.

İHLAS HOLDİNG’DEN GENİŞ KATILIM

Resepsiyona, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, TGRT HABER Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, TGRT HABER spikerleri Ekrem Açıkel, Gülden Kalecik Demirtaş ve Meltem Günay da katıldı.

FETİHTEN KURTULUŞA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Fetihten Kurtuluşa” sergisi açıldı. Sergide İstanbul’un fethiyle başlayıp cumhuriyetin ilanıyla sonuçlanan geniş bir dönemi anlatan askeri ve etnografik 150 eser sergileniyor. Sergide, Osmanlı döneminde kullanılan silah ve kılıçlar ile Kurtuluş Savaşı’nda Mehmetçiğin giydiği askerî üniformalar ile silahları yer alıyor. Eserler arasında ayrıca Dört Halife döneminden kalma kılıç, Kanuni Sultan Süleyman’a ait pala ile zümrüt ve yakutlarla süslü yatağan kılıç, Yavuz Sultan Selim’e ait üzerinde Fetih Suresi yazılı kılıç, Sultan II. Abdülhamid’e ait dolmakalem görünümündeki silah, II. Abdülhamid’in çocukluk kılıcı, Sultan II. Mahmut’a ait silahlar, Sultan III. Ahmet’e ait tüfek ve denizci yatağanı ile 19. yüzyıldan kalma dünyanın en uzun yatağanı bulunuyor.

KARARLI DURUŞUMUZU BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: Bağımsızlığımıza ve millî bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşı’mızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim’de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekâtı’yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak, kararlılığımızı bir defa daha bütün dünyaya gösterdik.