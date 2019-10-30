Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı'nı kabul etti
30.10.2019 - 20:33 | Son Güncelleme: 30.10.2019 - 20:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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