Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nin skandal yaptırım kararına tepki gösterdi. Erdoğan, “Bu atılan adımın hiçbir kıymeti yok, Bunu tanımıyoruz. Kendileri alıp kendileri oynuyor” dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu, özetle şunları söyledi:

SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK: Harekât başladığından beri yurt dışında bilhassa Avrupa’da terör örgütleri mensupları tarafından ülkemiz aleyhine 700’e yakın eylem gerçekleştirildi. Bu eylemlerin 79’u doğrudan bayrağımıza, camilerimize, derneklerimize veya vatandaşlarımıza yönelik şiddet içeriyor. Saldırılarda 36 insanımız yaralandı. Bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı elinde sonunda sizi de ısıracaktır. Sarı yelekliler var ya bir ülkede olmayacak, bütününde olacak. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün. Ayrıca, terörle mücadele konusunda inşallah yakın dönemde yeni müjdelerimiz olacak.

B VE C PLANIMIZ DA VAR: Son BM Genel Kurulu’nda görüştüğüm 20 kadar dünya liderinin hepsine plan, projelerimizi anlattım. Ama desteğe gelince hiçbirisinde ses yok. Bunlar sadece öldürmeyi, silah satmayı bilirler. Bizim de tabii ki B ve C planımız da var. Şu anda A planını uyguluyoruz. Bu devriyeler vesaire filan, bunlar devam edecek. Ayn El Arab’da, Münbiç’te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B planına, C planına geçebiliriz.

900 TERÖRİST ETKİSİZ: Şu ana kadar bölgeyi 900 kadar teröristi etkisiz hale getirerek temizledik. Tel Rıfat’taki teröristlerden buranın temizlenmesi, Münbiç’ten de YPG’yi temizleme sözünü aldık. Yetmez. Diğer bir önemli adım da Tel Rıfat ve batısına doğru gidiyoruz bugünkü adıyla Kobani’nin teröristlerden boşaltılması, lazım. Rusya ile birlikte sınırlarımızda geriye doğru 7 km derinlikte ortak devriye yürüteceğiz.

AÇIK AÇIK İKAZ EDİYORUZ: ABD varılan 13 maddelik mutabakat metnine göre Resülayn ve Tel Abyad arasında yer alan 120 kilometre genişlik ve yaklaşık 30-32 kilometre derinlikteki bölgenin terör örgütlerinden arındırılması gerekiyor. Bunun için harekâtımıza 120 saatlik süreyle ara verdik. Maalesef hala teröristler tarafından bölgedeki askerlerimize ve Suriye Milli Ordusuna yönelik saldırılar devam ediyordu. Açık konuşuyor ve muhataplarımızı ikaz ediyoruz. Bu hattın dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz.

EĞER SALDIRI OLURSA...: Rusya ile vardığımız 150 saatlik mutabakatın süresi doldu. Cuma günü sahada Ruslarla ortak çalışmaları başlatıyoruz, devriyeyi başlatıyoruz. Şayet terör örgütü mensuplarının 30 km’lik alanın dışına çıkartılmadığını görürsek veya saldırılar sürerse kendi harekâtımızı gerçekleştirme hakkımızı saklı tutuyoruz.

BUNU TANIMIYORUZ: Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılardan biri sözde Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili. Bir anda fırsatçılık yapıldı. Bu adımı tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Diğer tasarıyı da şiddetle reddediyorum. ABD, bir FETÖ’ye mahkûm olacak kadar küçüldü mü? Ya bunu teslim edeceksiniz, ya da bizden bundan sonra herhangi bir suçluların iadesi ile ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin.

EY ALMANYA BEN TURİST MİYİM?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Almanya’yı şu sözlerle eleştirdi: Teröristleri kurtarma harekâtı noktasına gelince batı bu harekâtı durdurmamızı istiyor. İşte ‘Berlin’de, Londra’da bir toplantı yapsak.’ Bu toplantının yapılacağı üç yer var, ya Şanlıurfa ya Gaziantep ya da İstanbul. Olayın olduğu yer burası sen beni Berlin’e çağırıyorsun. Ben turist miyim ya benim ne işim var orada?

FRANSA PKK'YA YARDIM YAPIYOR

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Fransa’nın PKK/YPG’ye yapmış olduğu destekleri gündeme getirdi. Türkiye’nin özellikle son 6 yıldan bu yana adeta kesintisiz bir saldırı altında olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

“PKK’sından DEAŞ’ına ve FETÖ’süne kadar, tüm terör örgütleri kuduz gibi üzerimize salınıyor. İşte bakıyorsunuz, terör yandaşları paçavralarını nerelerde dalgalandırıyorlar? Avrupa Parlamentosu’nda mı ararsın, başka yerlerde mi ararsın, her yerde. Ama bunlar bizim karşımıza geldiklerinde de bize dost görünüyorlar. Yalan, sahte, ikircikli, çok yüzlü artık biz bunlara inanmıyoruz. İşte bunların hepsini, biz özellikle Barış Pınarı Harekâtı’nda da gördük.

Şayet bize verilen sözler yerine gelir, sınırlarımız teröristlerden arındırılır, tahkimatlar yıkılırsa ne ala. Çok ciddi tahkimatlar var, tüneller var ve hala suçlu arıyorlar. Ne suçlu arıyorsun ya. Bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin fabrikası? Fransızların. Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde ya. Siz terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz. Önce bunun bedelini ödeyin. Burada bunlara ses çıkarmazsınız ondan sonra sarı yeleklilerle uğraşırsınız. Çünkü mazlumların ahı çarpar.”

ABD ZİYARETİ İÇİN HENÜZ KARARIMI VERMEDİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında 13 Kasım’daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik soru üzerine, “Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti” ifadesini kullandı. Toplantıda söylediği ‘terörle ilgili mücadeleye ilişkin yakın zamanda müjde vereceğiz’

sözleri hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Niye acele ediyorsun? Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?” şeklinde konuştu. Bu hafta içerisinde Vladimir Putin ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna Erdoğan, “Her an olabilir. Gelişmelere göre” cevabını verdi.