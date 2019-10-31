Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yeneroğlu şunları söyledi: Siyasete 2015’te Sayın Cumhurbaşkanı’mın davetiyle girdim. Cumhurbaşkanı’mız beni MYK üyeliğine layık gördü. Özellikle insan hakları için mücadele etmiş birisiyim. Gezi Parkı süreci, FETÖ gibi mevzularda çok zorlandığımız konuyu biliyorsunuz. Türkiye’nin önünde olan ve itibarını zedeleyen noktalarda eleştirilerimi paylaştım. Son iki MYK toplantımıza da artık rahatsızlıklarımın karşılık bulmadığını gördüğüm için katılmadım. AK Parti’nin tekrar çoğulcu, katılımcı olması gerektiğini belirttim. Genel Sekreter’imiz; bu görüşlerimi bildiklerini, meselenin MYK toplantısında da konuşulduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın istifa etmem gerektiği yönünde kanaat bildirdiğini iletti. Ben de kendilerine istifa edeceğimi belirttim. Bu, benim için kolay olmadı. Milletvekilliğinden istifa hususunu önümüzdeki günlerde değerlendireceğim.

Yeneroğlu, ajanlık suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Deniz Yücel’in tutuklanmasına karşı çıkmış, bazı FETÖ davalarını eleştirmiş, Gezi davasının bir numaralı ismi Osman Kavala’nın tutuksuz yargılanmasını istemişti.

KOLTUK SAYISI 290’A DÜŞTÜ

İstifa sonrası AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 290’a düştü. Yeneroğlu’dan boşalan AK Parti MKYK üyeliğine İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy getirildi.