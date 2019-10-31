Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir canlı yayında soruları cevapladı

Kalın şunları ifade etti:

İki tasarının birincisinin geçmişi var. Her yıl nisanda gündeme getiren bir lobi hep vardı. Son olarak şu anda Nancy Pelosi'nin bayraktarlığını yaptığı tasarının geçmişinde Pelosi birkaç kez gündem getirmişti. Türkiye aleyhine oluşturulan siyasi kilimi arkalarına alarak bir hamle yaptılar ve çıkardılar. Senato'dan geçmesi bana göre zor. Temsilciler Meclisi görüştüğünü kayda geçirmiş oldu.

Amerikan yönetiminin, Trump yönetiminin resmi politikası haline gelmiş değil.

Tarihi vesikalar, belgeler esas alındığında soykırım iddiasını temellendirecek hadiselerin yaşanmadığını onlar da biliyorlar.

Cumhurbaşkanının ortak tarih komisyonu çağrısı halen karşılık bulmuş değil. Tarih ışığında arşivlerimizi açtık, davetimiz geçerlidir. Acılara yarıştırarak dünü okumaya çalışmak, yarını inşa etmek doğru değildir.

Gerçekten hakikatlerin ortaya çıkmasını isteyen insanlar varsa, bu vesikaların belgelerin ortaya çıkması için çaba sarf edebilirler.

Kalın "Erdoğan ABD'ye gidecek mi?" sorusuna "Trump gitmemizi çok istiyor 3 -4 güne belli olur" yanıtını verdi.