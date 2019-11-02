Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Partili belediye başkanlarından Genel Merkez ile iletişimi koparmamalarını, karşılaştıkları sıkıntıları ve taleplerini Yerel Yönetimler Başkanlığına mutlaka bildirmelerini istediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Genel Merkez’de partisinin büyükşehir ve il belediye başkanları ile yaptığı toplantıda belediyelerin borçları ve işten çıkarmalar gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, eski belediyecilik tecrübelerini başkanlarla paylaşan Erdoğan “Belediye başkanlığından gelme bir siyasetçi olarak sizleri en iyi benim anlayacağımı düşünüyorum. 1994’te kazandığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ömrüm boyunca da gururlanacağım bir vazife olarak gördüm” dedi.

Toplantıda işçi çıkarmaları ve belediyelerin borçları da gündeme geldi. Her gün çeşitli şehirlerdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısı, işten atma, tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı haberlerle karşılaştığını söyleyen Erdoğan “Sizden ricam işçileri siyasi kanaatlerinden dolayı, sendikacılığından dolayı ayrıştırmayın. Kucaklayıcı davranın” diye konuştu.

BORÇLARI BİTİRİN

Toplantıda, bazı belediye başkanları borç yüklerinden dolayı endişelerini dile getirdi. Başkanlar, belediyeleri borçlu teslim aldıklarını belirtirken; belediye gelirlerinin de arttırılmasını istedi. Erdoğan, kendisinin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladığında büyük borç yüküyle karşı karşıya geldiğini hatırlatarak, “Borçlarımızı sabırla ödedik. Sizler de borçlarınızı bitirin ve yeni projeler üretin. Birçok projeye maddi destekte de bulunacağız” ifadelerini kullandı. Yeni kaynaklar üreterek borçların aşılabileceğini vurgulayan Erdoğan’ın, bakanlara da, başkanların projelerinin desteklenmesi talimatını verdiği öğrenildi.

VERGİDEN PAY

Toplantıda, başkanlar bazı alanların imara açılması konusunda belediyelere destek verilmesi, Millî Emlak Genel Müdürlüğü’nün kentsel dönüşümde rezerv alanları noktasında yardımcı olması konularını da dile getirdi. Ayrıca, Meclis’te görüşmeleri devam eden konaklama vergisinden elde edilecek gelirin bir kısmının belediyelere aktarılması da talep edildi.

SEÇİMİ ALMAN İÇİN BEN GELDİM, YETMİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, geçtiğimiz hafta, partisinin eski il başkanları ile yaptığı toplantıda dikkat çeken diyalogların yaşandığı öğrenildi. Toplantıda söz alan eski bir il başkanının “Genel Merkez’in kapıları bize kapalı” demesi üzerine Erdoğan’ın “Bu partinin MYK ve MKYK’sı var. İl başkanları ile her ay düzenli olarak bir araya geliyoruz. Bizi diğer partilerle karıştırmayın” dediği belirtildi. Erdoğan’ın, bir başka il başkanının “Genel Merkez seçim sürecinde bizi arayıp sormadı. Bölgemize de gelmedi” sözlerine ise “Onlar gelmediyse ben vardım. Senin seçimi alman için ben geldim, yetmiyor mu?” cevabını verdiği ifade edildi.

BARIŞ PINARI İLE DÜNYADA SEMBOLLEŞTİK

Cumhurbaşkanı, partisinin Ankara İl Başkanlığı toplantısına katılanlara cep telefonu aracılığıyla seslendi. Erdoğan, “Şu anda bu iktidar, Barış Pınarı Harekâtı’yla dünyada sembolleşmiştir, kendini ispat etmiştir. Burada bütün terör örgütlerine karşı nasıl bir mücadele verdiğini ortaya koymuştur” dedi.