Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, 3. İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler Ara Buluculuk Konferansı’nda konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Suriye’de dayanılmaz insan trajedisi yaşandığını söyledi. Dünyanın başka bölgelerinde de çeşitli çatışmalar olduğunu ancak belki coğrafya olarak uzak bölgelerde yer aldığı için dikkatlerinden kaçtığını dile getiren Çavuşoğlu şunları söyledi: Günümüzde hiçbir coğrafya uzağımızda değildir. Bu çatışmaların barışçıl yollarla çözümü ve önleyici diplomasiyle önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Biz bu çerçevede insani ve dış politikamız çerçevesinde ara buluculuğu geliştiriyoruz.

KAPASİTEYİ GELİŞTİRİYORUZ

İlk olarak BM çerçevesinde ara buluculuk oluşturma çalışmalarımıza başladık. Finlandiya ile birlikte on sene evvel BM Ara Buluculuk Dostlar Grubu’nu ve Barış için Ara Buluculuk İnisiyatifi’ni hayat geçirdik. Bu grubun şu anda 59 üyesi bulunmaktadır. Grubun desteklenmesi sonucunda ara buluculuk konusunda dört farklı genel kurul kararı alınmıştır. BM’nin yanı sıra AGİT’in ara buluculuk gündemine de katkıda bulunmaya başladık. Son olarak İİT ara buluculuk kapasitesini geliştirmek üzere çalışmalarımıza başladık.

BATI’NIN TUTUMUNU ELEŞTİRDİ

Bakan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik Batı’nın tutumuna ilişkin açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu “Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı. Bunun başını da Fransa ile İsrail çekiyordu. Çok açık konuşuyorum. Bugüne kadar hiçbirisinden ‘Yok hayır, böyle bir çaba içinde olmadık’ diyen de olmadı” dedi.