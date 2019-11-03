Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’den yasa dışı yollardan Türkiye’ye giren DEAŞ üyesi iki Hollanda vatandaşı kadın, başvurdukları Hollanda Büyükelçiliğinin ihbarı üzerine Ankara polisi tarafından gözaltına alındı. Sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edilecek DEAŞ üyesi kadınlardan birinin ülkeye girişini engellemek amacıyla Hollanda hükûmetinin vatandaşlıktan çıkarma süreci başlattığı öğrenildi. Hollanda’nın bu girişiminin ardından ‘vatansız kişi’ olarak tabir edilen DEAŞ’lı teröristlerin durumunun ne olacağı konusu gündeme geldi. Gazetecilerin sorusu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı ülkelerin, DEAŞ mensuplarını vatandaşlıktan çıkarmak suretiyle kabul etmeme yoluna gittiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: Bu sadece Hollanda’nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş. DEAŞ’lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor. Yani vatansız hâle getiriyor. Ondan sonra bulunduğu ülkede onun herhangi bir yere gitmesi hususunda kendine ait bir sorumsuzluk ortaya koyuyor. Bu önümüzdeki günlerde bütün dünyada konuşulması gereken süreçtir. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz.

TERÖRİSTİNE VATANDAŞLIK MI VEREYİM

Bakan Soylu, Türkiye’nin bu ülkelerle anlaşmalarına dikkati çekerek, şöyle konuştu: Bu anlaşmalarımızda özellikle bunların birbirine iade edilmeleri söz konusudur. ‘Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın’, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Ben ne yapayım senin teröristini, nerede, nasıl tutayım? Diyelim ki cezaevinde bir müddet tuttum. Adam cezaevinden çıktı. Senin teröristine ben vatandaşlık mı vereyim? Bu, özellikle çatışma bölgelerinden üzerimize kalan ve dünyanın çözmesi gereken temel sorunlardan bir tanesidir. DEAŞ’lı yabancı ülke vatandaşlarını Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde tuttuktan sonra kendi ülkelerine geri göndereceğiz.

100 BİN KAÇAK YAKALANDI

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’daki kayıt dışı Suriyelilerin geri gönderilme sürecine ilişkin “2019 yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. 2 gün öncesine kadar 97 bindi. Her gün İstanbul’da ortalama 400 ile 500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor ve sevk ediliyor” dedi. İstanbul’daki tabelalara yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Soylu “İstanbul Vali’mizin ortaya koyduğu müddet 5 Kasım’a kadar. Bu tarihe kadar tabelaların tamamı Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği şekle gelecek” diye konuştu.