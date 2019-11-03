Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlikte CHP’ye yüklenen Özhaseki şunları söyledi: Gerçekten hizmet etmezler. Cumhurbaşkanımız çok güzel özetliyor, çöp, çukur, çamur bunların belediyeciliği bu kadar. Bir şey daha var bütün yolsuzlukların ana kaynağı bunların belediyelerinde. Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar. O da algı operasyonları, siyasi davranış biçim değiştirerek başka türlü şimdi bir hâl üzerine devam ediyorlar. Ustalıkları oldu bu işlerin yalan birinci işleri, algı operasyonları bunların zaten ustalık alanları ve herkesin dünya tarihinde siyasilerin bildiği meşhur Hitlerin Goebbels bunların hocaları oldu. Goebbels’in iki üç tane teorisi var. Birisi diyor ki çok yalan söyleyeceksiniz. Hintlerin propaganda bakanı çok yalan söyleyeceksiniz diyor. Ben CHP’nin başındaki insanın ve etrafındakilerinin ne kadar yalan söylediklerine şahidim. Bire bir yaşamış birisiyim.