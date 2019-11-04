Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ‘Erdemliler Hareketi’ ile 2001 yılında siyasete giren AK Parti, kesintisiz 17’nci yılını kutluyor. Türkiye, 3 Kasım 2002 seçimlerine, tarihinin en derin ekonomik kriziyle gitti. DSP-MHP-ANAP koalisyonunu oluşturan partilerden hiçbiri yüzde 10’luk barajı aşamazken; AK Parti, yüzde 34 oy ile tek başına iktidara geldi. 29 Mart 2009’daki yerel seçimlere gidilen sürece damga vuran olayların başında, 2008’de AK Parti’nin kapatılması talebiyle açılan dava geliyordu. Halkın neredeyse yarısına yakınından oy alan partiyi kapatma girişimi, Anayasa Mahkemesi’nden döndü. Seçimlerden AK Parti yüzde 38, CHP yüzde 24, MHP ise yüzde 16 oy oranlarıyla çıktı.

Türkiye, 30 Mart 2014 mahallî seçimlerine de çeşitli tartışmalarla gitti. 2013 Gezi Parkı kalkışması, ardından FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimi süreci yaşandı. AK Parti yüzde 45,5 oy oranıyla sandıktan birinci parti çıkarak yeniden tek başına iktidar oldu. Türkiye, Cumhurbaşkanı’nı doğrudan halkın oylarıyla belirlemek için 10 Ağustos 2014’te sandık başına gitti. Erdoğan, ilk turda yüzde 52 oy alarak doğrudan milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildi.

Türkiye’yi 7 Haziran 2015 seçimlerine götüren sürece, HDP’nin barışa darbe vuran provokasyonları ve terör örgütlerinin saldırıları damga vurdu. Bütün bunlara rağmen AK Parti, yüzde 40,9 oy oranıyla sandıktan yine birinci parti olarak çıkmıştı. Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından yapılan 1 Kasım 2015 seçimlerinde de AK Parti, yüzde 49,5 oy alarak yeniden tek başına iktidar oldu. 16 Nisan 2017 tarihinde Anayasa değişikliği oylaması için sandığa giden millet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yüzde 51,4 ile ‘evet’ oyu verdi. AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerine ise MHP ile yaptığı Cumhur İttifakı ile girdi, ortak adaylarla özellikle Anadolu’daki belediyelerin büyük bölümünü kazandı.

MECLİS’TE 17 YIL

Meclis’te kesintisiz olarak 17 seneyi dolduran AK Parti’nin, 2002 seçiminden bu yana, vazgeçmediği milletvekilleri oldu. Bazı vekiller (25. Dönem hariç) 16 yıldır aralıksız bir şekilde parlamentoda yer aldı. Bunlar arasında Bekir Bozdağ, Nurettin Canikli, Recep Akdağ, Mehdi Eker, Binali Yıldırım, Taner Yıldız, Hayati Yazıcı, Mustafa Elitaş, Mustafa Ataş, Hakkı Köylü ve Bayram Özçelik yer alıyor. CHP’de ise Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal, Engin Altay, Haluk Koç ve Akif Hamzaçebi altı dönemdir Meclis’te aralıksız görev yapıyor.