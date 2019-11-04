Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin 7’nci Olağan Kongresinde konuşan Karamollaoğlu “Karacaoğlan bizim, Dadaloğlu bizim, Yunus Emre bizimdir. Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş, Mevlâna bizimdir. Semah bizim, halay bizim. Madımak, Roboski, Başbağlar bizimdir. Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan bizimdir” ifadelerini kullandı. Kongre sonunda Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçildi. SP’nin Ordu adayı olarak seçimlerde hezimeti yaşayan İdris Naim Şahin de, partinin Genel İdare Kurulu asil üyeleri arasına girdi.