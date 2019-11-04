Partisinin 7’nci Olağan Kongresinde konuşan Karamollaoğlu “Karacaoğlan bizim, Dadaloğlu bizim, Yunus Emre bizimdir. Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş, Mevlâna bizimdir. Semah bizim, halay bizim. Madımak, Roboski, Başbağlar bizimdir. Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan bizimdir” ifadelerini kullandı. Kongre sonunda Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçildi. SP’nin Ordu adayı olarak seçimlerde hezimeti yaşayan İdris Naim Şahin de, partinin Genel İdare Kurulu asil üyeleri arasına girdi.
Karamollaoğlu yeniden başkan
04.11.2019 - 03:21 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millî Görüş hareketinin siyaset sahnesine çıkışının 50’nci yılı olduğunu belirterek, gelecek 50 yılı yine Millî Görüşçülerin inşa edeceğini söyledi.
Etiketler : Karamollaoğlu,temel Karamollaoğlu,saadet partisi,
660395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/660395.aspx
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