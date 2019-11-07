Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İslam’ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır” dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni’nde katılımcılara hitap etti.

Batı’nın birçok ülkesinde teröristlerin cirit attığını dile getiren Erdoğan “PKK oralarda, PYD oralarda, YPG oralarda, DEAŞ oralarda, FETÖ oralarda. Hepsi orada kol kola, el ele... Bakıyorsunuz Batı’nın caddelerinde, sokaklarında teröristbaşı olarak ilan ettikleri o teröriste rağmen onun paçavralarıyla birlikte dolaşıyorlar. Çünkü Müslüman ne sapkın bir davanın peşinden gidebilir ne de masum kanı dökebilir. Onun için kimse ‘İslami terör’ ifadesini kullanamaz. Bunları biz defaatle bütün Batı’nın liderlerine anlattık, uluslararası toplantılarda anlatıyoruz ve anlatacağız. İslam’ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır. Müslüman’dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan ‘İslami terör’ ifadesini kullanan Batı’nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin DEAŞ ve FETÖ konusundaki net tutumunun bu fitnenin üzerindeki örtüyü kaldırdığını, hakikatleri kısmen de olsa ortaya sermeye başladığını vurgulayan Erdoğan “İslam adına sergilenen vahşetin gerisinde bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören zihniyetin bulunduğu gerçeği giderek daha iyi anlaşılıyor. Esasen bu senaryoları yazanlar niyetlerini ve amaçlarını saklamak gereği de duymuyorlar. Yeter ki biz bunlara bakmasını, anlamasını, değerlendirmesini bilelim” ifadelerini kullandı.

BİZ DE YAKALADIK YAYGARA KOPARMADIK

Erdoğan, İslam dinini terörle, cehaletle, sefaletle, bağnazlıkla, geri kalmışlıkla eş değer hâle getirme projesinin ancak bu şekilde başarısızlığa uğratılabileceğini vurgu- layarak “Amerika ‘Bağdadi kendini tünelde imha etti’... Bununla biliyorsunuz çok ciddi kendilerine göre bir iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. İlk defa şimdi, bugün açıklıyorum. Bağdadi’nin kız kardeşi ve eniştesini de yakaladık. Şu anda terör örgütüyle verdiğimiz mücadele hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü bir şekilde yürüyor. Suriye Millî Ordusuna ülkemizin ana muhalefeti ‘terör örgütü’ diyor. Şu ana kadar 144 şehit verdiler. Bizim 10 şehit verdiğimiz yerde onlar da 144 şehit verdi. El ele omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyorlar ama ana muhalefet kalkıp onları ne yazık ki bu şekilde vasıflandırıyor. Biz tabii yolumuza kararlılıkla gidiyoruz, gideceğiz” dedi.

ABD'NİN HÂLÂ FETÖ ÜZERİNDE HESAPLARI VAR

El-Kaide’yi ve onun ikizi DEAŞ’ı kimlerin kurdurduğunu, kimlerin kullandığını, kimlerin yönlendirdiğini bizzat kendi ağızlarından dinlediklerini, hepsini takip ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: Hepsi bizim şu anda arşivlerimizde sesli ve görüntülü olarak var. Boko Haram, Eş-Şebab dediğimiz yapıların hepsi de proje ürünü organizasyonlardır. FETÖ’nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız. Acaba Amerika, 1999’da niçin kendisini Amerika’ya davet edip, 400 dönümlük bir arazide kendisini şu an ağırlıyor? 90 koli verilmiş mahkeme kararlarına rağmen acaba niçin bize bunu teslim etmiyor, neden? Demek ki bu proje üzerinde hesaplar var, hâlâ bunu yürütmeye devam ediyorlar. Benim 251 evladım şehit edilecek, birileri çıkacak hâlâ birilerini kurtarmanın gayreti içerisine girecek.