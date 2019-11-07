O telefon görüşmesi dün akşam gerçekleşti. Erdoğan ile Trump ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı. İki lider, 13 Kasım’da Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit etti. Başkan Trump, Twitter hesabından Erdoğan ile “çok iyi bir telefon görüşmesi” gerçekleştirdiğini belirterek, “Bana, Bağdadi’nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu birçok DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi” ifadelerini kullandı.
Trump, Suriye sınırı ve YPG/PKK’nın da ele alındığını belirterek, “Erdoğan’ı 13 Kasım çarşamba günü Beyaz Saray’da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor
07.11.2019 - 03:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 03:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 13 Kasım’da Washington’a davet etmişti. Ancak Trump’ın seviyesiz mektubu üzerine Erdoğan, “Kendisiyle yapacağım telefon görüşmesiyle kararımı netleştireceğim” demişti.
O telefon görüşmesi dün akşam gerçekleşti. Erdoğan ile Trump ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı. İki lider, 13 Kasım’da Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit etti. Başkan Trump, Twitter hesabından Erdoğan ile “çok iyi bir telefon görüşmesi” gerçekleştirdiğini belirterek, “Bana, Bağdadi’nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu birçok DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi” ifadelerini kullandı.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,erdoğan abd,
661031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/661031.aspx
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