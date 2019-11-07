Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O telefon görüşmesi dün akşam gerçekleşti. Erdoğan ile Trump ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı. İki lider, 13 Kasım’da Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit etti. Başkan Trump, Twitter hesabından Erdoğan ile “çok iyi bir telefon görüşmesi” gerçekleştirdiğini belirterek, “Bana, Bağdadi’nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu birçok DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi” ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye sınırı ve YPG/PKK’nın da ele alındığını belirterek, “Erdoğan’ı 13 Kasım çarşamba günü Beyaz Saray’da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.