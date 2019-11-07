Destici, ABD’nin petrol yataklarının fazla olduğu Deyrizor bölgesine yerleşmeye başladığını da belirterek “ABD, YPG ile açıktan iş birliği yapıyor. Suriye halkının hakkı olan petrol kuyularından herkesin uzak durması lazım. Zaten bölgedeki terör örgütlerinin varlığı da tamamen bunların altyapı hazırlığı. Yoksa Kürtlerin ne olduğu Arapların ne olduğu ABD’nin ya da batılı emperyalist veya siyonist devletlerin umurunda değil, isterse hepsi ölsün. Yeter ki onlar kendi emelleri olan petrole ve gaza ulaşsınlar” dedi.
'HDP’nin bütün belediyelerine kayyum atansın'
07.11.2019 - 03:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP’li belediyelere kayyum atamalarına destek verdiklerini belirterek “Bu karar yüzde 100 doğrudur. Zira HDP PKK’nın partisidir. Bununla yetinilmemeli şu anda HDP’nin elinde ne kadar belediye varsa tamamına kayyum atanmalıdır. Beklemeye de lüzum yoktur” ifadelerini kullandı.
Etiketler : mustafa destici,bbp,hdp belediye,
661032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/661032.aspx
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