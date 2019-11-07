Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Destici, ABD’nin petrol yataklarının fazla olduğu Deyrizor bölgesine yerleşmeye başladığını da belirterek “ABD, YPG ile açıktan iş birliği yapıyor. Suriye halkının hakkı olan petrol kuyularından herkesin uzak durması lazım. Zaten bölgedeki terör örgütlerinin varlığı da tamamen bunların altyapı hazırlığı. Yoksa Kürtlerin ne olduğu Arapların ne olduğu ABD’nin ya da batılı emperyalist veya siyonist devletlerin umurunda değil, isterse hepsi ölsün. Yeter ki onlar kendi emelleri olan petrole ve gaza ulaşsınlar” dedi.