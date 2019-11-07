Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine karşı olduğu iddialarını yalanladı. Bir gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye gidip gitmeyeceği konusu gündemde. Bazı köşe yazarları da mesela Deniz Zeyrek ve Güneri Civaoğlu, sizin bu ziyarete itiraz ettiğinizi, olumsuz baktığınızı yazdılar. Konuyla ilgili görüşünüz nedir?” sorusu üzerine Bahçeli, şunları kaydetti: Bu konuda imada dahi bulunmadım. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, millî ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan’dır. Devleti yöneten bellidir. Hükûmet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve hükûmeti yalnız değildir.

“Devlet yönetmenin bir ahlakı, bir adabı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı bu ahlak ve adaba ziyadesiyle bağlıdır.” ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle konuştu:

Polemikle duygulara teslim olarak, öfke ve ön yargıların çekim alanına kapılarak, bir adım sonrasını hesap etmeden, devamlı dikiz aynasına bakarak devlet yönetilmez. Ağzımızdan çıkmayan bir görüşü varmış gibi servis etmek objektif, sorumlu ve ahlaklı basın anlayışıyla bağdaşmaz. Sayın Zeyrek, Sayın Civaoğlu ‘ABD ziyaretine olumsuz baktığımı’ nereden çıkarıyorlar? Boşa sallayıp dolu tutmanın mı arayışındalar? Yoksa kamuoyu mu oluşturmanın yarışındalar? Anlaşılan Trump’ın gizli taşeronları ve gizli kalemşorları devrededir.