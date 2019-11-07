Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mültecilerle ilgili açıklamalarıyla tartışma konusu olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’a sert çıktı. Antalya’da Göç İdaresi İl Müdürleri toplantısında konuşan Soylu, şunları söyledi:

Her gün seri Tweet’lerle, sıfır bilgisiyle, kararmış kalbiyle, sağlıksız veya tamamen uydurma verileriyle, sadece laf cambazlığıyla, maalesef bazıları da profesörlük kisvesinin altına sığınarak göç konusunda ahkâm kesen, insanları tahrik etmeye çalışan, birbirimize düşürmeye çalışan ve maalesef travmatik bir dönemden geldiği için aklı da travmatik olan, buna yeltenen insanlar var. Akıl almaz felaket senaryoları ortaya koyuyorlar cahilce. Bir adamın profesör olması cahil olmasını engellemez ki. Buradan o sözde profesörün partisine de sesleniyorum. Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun. Dostluğunuz varsa bunu yakın bulduğunuz doktorlara tedavi ettirin, bunu ciddi ve net bir şekilde söylüyorum, bu adamın tedaviye ihtiyacı var, hasta. Hakikaten tedaviye ihtiyacı var. Mağdur insanların üzerine hakaret, tehdit bindiren bu adamın tedaviye ihtiyacı var. Bu adamı Türkiye’nin bu politikalarının yakasından ne olursunuz düşürün. Kendi ufak akıllarına göre Avrupa’da yükselen ırkçılığın dümen suyunda gidiyorlar.