Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın başkenti Berlin'da açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO'yu tarihin en önemli ittifakı olarak niteledi. Pompeo, NATO'nun ise değişmesi gerektiğini belirtti.

Pompeo, "70 yıl sonra NATO'nun büyümeye ve gelişmeye ihtiyacı var. Günümüzün gerçekleri ve zorluklarıyla mücadele edebilmeli" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, NATO'nun değişmemesi halinde etkisiz ve eski kalabileceği uyarısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron dün NATO'nun etkisini kaybettiğini belirterek, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Macron'un bu sözlerini eleştirmişti.