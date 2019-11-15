Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel düzeyde siyaset yapan, ses getiren, liderlik ortaya koyan birkaç kişiden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinin daha iyi anlaşılması gerekiyor. Bu kitap da bir nebze buna hizmet etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı’mızın, tarihin akışını değiştirecek bir liderlik sergilediğini görüyoruz. Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmeye çalışılıyor. Oldubittilerle terör koridoru oluşturulmaya çalışıyor. Bize bir tarih dayatılmaya çalışılıyor. İşte bu tarih dayatılması çabasına karşı tarihin akışını değiştirecek büyük bir liderliktir sergilenen. Son ABD ziyaretinde de görüyoruz ki birtakım lobiler harekete geçiyor. Cumhurbaşkanı’mız bırakın karalama kampanyalarını, Nobel verilmesi gereken bir liderdir.