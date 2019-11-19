Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu asayişten terörle mücadeleye, siber güvenlikten uyuşturucuyla mücadeleye kadar dünyanın birçok ülkesine eğitim veren Türkiye’nin örnek ve rol model ülke olma konusunda hızlı adımlar attığını anlattı. “E-belediye Bilgi Sistemi Eğitimi” programında konuşan Bakan Soylu, Türkiye’nin terörle ilgili ciddi bir tecrübesinin söz konusu olduğunu belirterek, bir kısmı Avrupa’da bulunan yüzün üzerindeki ülkeye Türk polis, jandarma ve sahil güvenliğinin eğitim verdiğini aktardı.

2002-2013 arası dönemin Türkiye’nin toparlanma dönemi olduğunu belirten Soylu, şunları ifade etti:

“O dönemde ürettiklerimiz eksik taraflarımızı kapatmaya yönelikti. Havalimanlarımız, yollarımız, hastanelerimiz, biz bu eksiklerimizi tamamladık. Sonraki dönemde ise dikkat ederseniz Türkiye, dünya çapında bir iddiaya sahip oldu. Dünyanın en büyük havalimanından tutun, şehir hastanelerine, küresel göç yönetiminden, küresel terörle topyekûn mücadeleye, üç büyük sınır operasyona kadar Türkiye’nin bugün içeride ve dışarıda attığı her adım, küresel ölçekte etkisi olan adımlardı.”

Dünyanın bambaşka bir anlayışa doğru gittiğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

“Kimse kusura bakmasın Türkiye, İskandinavya topraklarında değil. Problemler, çatışmalar ve güç savaşları bu bölgede yaşanıyor. Tarih boyunca da böyle olmuş. Son 3-4 ayda güney sınırımızdaki komşularımız birkaç defa değişti. Türkiye burada ortaya koyduğu felsefeyi, projeksiyonu, iddiayı hiç sarsılmaz bir iradeyle savundu. Komşularımız değişti ama irademiz hiç değişmedi. Hiçbir şekilde bu coğrafyada gözümüzü kapatma ya da ilgilenmeme lüksümüz yok. ‘Benimle ilgili değil’ deme lüksümüz yok. Orta Doğu, Asya ve Afrika kaynaklı göç hareketi hem hedef hem de geçiş olarak bize yöneliyor. Küresel terör örgütleri ve bunların destekçileri olan ülkeler dolaylı yoldan sizi hedef alıyorlarsa, yanı başınızda haritaları değiştirmek ve bir terör örgütüne alan açmak istiyorlarsa elbette ki sizin hedeflerinizin, politikalarınızın, ürettiğiniz işlerin de dünya ölçeğinde işler olması şart.”