Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), konusunda şunları söyledi:

“Tabii ki söylediklerini dinliyoruz, sorunlarına duyarlıyız ama netice itibarıyla bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti var ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir. Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiş, son sözü söylemiştir. Vatandaşların duygularıyla oynama, onların gelecekle ilgili beklentilerini manipüle etme gibi bir yaklaşıma girilmemiştir.”

Karaköy’deki başörtülü öğrencilere yapılan saldırıya da değinen Çelik, “Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz etmeye, kılık kıyafetinden dolayı onu incitmeye hakkı yoktur” dedi.

Sözcü Çelik, Rum fanatiklerin KKTC bayrağı yakmasını da şiddetle kınadıklarını kaydetti.