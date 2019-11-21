Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şu ana kadarki en geniş katılımlı şura olarak kayıtlara geçti. Uzaktan eleştirmek yerine konuya müdahil olup, kanaatlerini paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Türk tarımını geliştirecek, çiftçiyi güçlendirecek tüm kararların yakından takipçisi olacağım. Artık hayvan ithali yapmayalım istiyoruz. Bu konuda atılmış çok kararlı adımlarımız var. İnşallah Anadolu ana olarak bu konuda görevini yerine getirecek. Dün akşam Ziraat Bankası ile görüştüm. Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir.

İklim değişikliği sadece gelişmiş devletleri değil Afrika kıtasındaki fakir ülkeler olmak üzere tüm dünyayı etkiliyor. Geçtiğimiz yüzyılda yer altı kaynakları için yürütülen mücadelenin aynısı bugün tarım ve su kaynakları için yürütülüyor.

Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir. Tarım topraklarımızın miras yoluyla bölünmesini gelin birlikte engelleyelim. Tarımda milli güvenliğimize öncelik vermeyen her projeye karşıyız. Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türk tarımını, küresel şirketlerin, sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz. Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız.

Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle Ankara'da hizmete açtık. 20 yıl önce 'Acaba Avrupa'da, Amerika'da nerede tohum buluruz da biz bunu çiftçimize dağıtırız?' diye koşturup duruyorduk. Şimdi neredeyiz? Tohum ihracatımızı 11 kat artırarak 102 bin tona, ihracat rakamımızı ise 152 milyon dolara yükselttik.

Terör örgütü ormanları yaktı. Onlar sakallarımızı keserken biz de onların kollarını kırdık. 11 Kasım'da tüm Türkiye'de 11 milyon fidan diktik. "Kasım ayında fidan mı dikilir" diye yaptığımız işe çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri ortaya çıkınca da "11 milyonun 9 milyonu kurur" diye işi pişkinliğe vurdular.

Miras mevzuatını yenileyerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz. Kırmızı et sektöründe küçük baş hayvan tüketimini özendirerek pazar payını artıracağız. Tohumdan sofraya tüm üretim sisteminde çok daha etkin bir izleme sistemi kuracağız. Tarım ve orman mevzuatını sadeleştireceğiz. Türkiye'yi orman fidanı üretim merkezi haline getirmekte kararlıyız. Gıda kaybı ve israfını önlemeye yönelik yeni tedbirler getiriyoruz.

Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini hızlandırarak projeyi 10 yıl içinde tamamlayacağız. Toprak Bilgi Sistemi'ne bağlı tarımsal arazi kullanım planları hazırlayacağız. Kırmızı et sektörünü hafife almayacağız, ürünlerini hafife almayacağız. Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazasına ve ıslahına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan için kasım ayıyla beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz. Buna 2020'de de devam ediyoruz. Ülkemiz su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu'nu çıkaracağız. Toplam 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri inşallah önümüzdeki ay ödeyeceğiz. Gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik yeni tedbirler getiriyoruz. Gıdada taklit ve tağşiş cezalarını caydırıcı seviyeye yükselteceğiz. Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020 sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız. Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak.