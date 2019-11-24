Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın ortaya attığı “Saraya giden CHP’li” iddiasının altından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Turan, önceki gece yazısında sözünü ettiği kişinin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Dün de haberi gazeteci Talat Atilla’dan aldığını duyurdu. Talat Atilla ise, bu bilgiyi Kılıçdaroğlu’ndan doğrulattığını iddia etti. Gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu; olağanüstü MYK toplantısı yaptı. CHP sözcüsü Faik Öztrak “Operasyonun amacı gayet açıktır. CHP’ye kumpas kurmaktır” dedi.

NE DEDİYSEK O

Rahmi Turan, geçen hafta, CHP’li bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü ve Erdoğan’ın “Genel başkan sen olmalısın, ben de destek veririm” dediğini ileri sürmüştü. Bu iddia CHP’yi birbirine katmıştı. Gazetemizin ‘Kemal Bey’in ince hesabı’ diyerek ilk gün manşetten duyurduğu gelişmeler dün yaşananlarla bir kez daha kanıtlanmış oldu.

KAYNAĞIM CHP’Lİ

Turan, önceki gece televizyon kanallarına bağlanarak, ‘Saraydaki kaynağım’ dediği kişinin 20 yıldır tanıdığı bir gazeteci olduğunu söyledi ancak, isim vermedi. Ardından da Erdoğan’la görüştüğü iddia edilen CHP’linin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Turan, her kesimden gelen baskılar artınca bu kez dün haber kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Atilla ise “Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim. Hatta, bununla yetinmedim. Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da bir şekilde ‘Bu haber doğru mu?’ diye doğrulattım. Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP’li. Ya Kemal Bey ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu” dedi.

PLAKA KOMEDİSİ

Atilla, açıklamasında İnce’yi Külliye’ye götüren araç plakasının 06 SFG 4543, çıkışta alan araç plakasının ise 06 GHJ 1290 olduğu bilgisinin kendisine verildiğini söyledi. Ancak Ankara’da üç harf ve dört rakamdan oluşan bir plaka sistemi bulunmuyor. Senaryoyu yazanların bu ayrıntıyı gözden kaçırdığı anlaşılıyor.

YAKALANDIK MYK’SI

Rahmi Turan ve Talat Atilla’nın yaptığı açıklamalardan sonra, ‘Saray’a giden CHP’li’ operasyonunun detaylarının ortaya çıktığı saatlerde, Kılıçdaroğlu partisinin MYK’sını toplantıya çağırdı. Parti sözcüsü Faik Öztrak, bu toplantıdan sonra yaptığı açıklamada “Gazeteci Rahmi Turan bu bilgiyi Saray’a yakın bir kaynaktan aldığını söylemişti. Aynı bilginin başkalarını da servis edildiği bilinen bir husustu. Saray menşeili bu operasyonun amacı gayet açıktır; iktidara yürüyen, vatandaşın dertlerine derman aradığı adres olarak gördüğü CHP’de karışıklık çıkarmak, CHP’ye kumpas kurmaktır” dedi.

MUHARREM İNCE: GENEL MERKEZDEKİ ÇETE

Tartışmaların odağındaki isim CHP’li Muharrem İnce “Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır. CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir. Bu konuda, yarın (bugün) detaylı bir açıklama yapacağım” dedi.

YILMAZ ATEŞ: KILIÇDAROĞLU SUSMASIN

“CHP FETÖ’ye teslim oldu” şeklindeki açıklaması sebebiyle geçtiğimiz hafta partiden ihraç edilen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapmasını istedi. Ateş “Bir CHP’linin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gidip gö-rüştüğü konusunda günlerdir CHP yaylım ateşi altında. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Ben böyle bir görüşme yapmadım, İspatlanırsa ben görevi bırakırım’ dedi. Rahmi Bey (Rahmi Turan) bir isim (Muharrem İnce) söyledi. Ama o isim bunun doğru olmadığını ifade etti. CHP Genel Başkanı da bu iddianın doğru olduğu ve Saray’a giden ismi bildiğini söyledi. Şimdi Genel Başkan ismi açıklamak ve gereğini yapmak durumdadır. Elinde bir bilgi yoksa olayı nasıl doğruladı.” diye konuştu.

YALAN CEPHESİ YIKILDI

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP’deki gelişmeleri “yalan cephesi çöktü” sözleriyle değerlendirdi. Çelik “CHP yönetimi yalandan medet umuyor. Anlaşılıyor ki, birileri CHP’deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Yalan haberden fayda sağlamaya çalışanlar da bunu hemen yalan siyasetine dönüştürdü” dedi.

MUM GİBİ ERİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan “Anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu, kongre öncesi, operasyonla tüm muhaliflerini bertaraf etmek istiyor. Allah, milletimizi böyle bir anlayışın iktidarından ve siyasi ahlakından korusun. Kılıçdaroğlu, geldiğinden bu yana Türkiye siyasetine yalan, komplo, kulis, iftira ve hakaret dışında yeni bir şey katmadı. Kılıçdaroğlu, hem partisinde hem de psikolojik olarak bir tükeniş içinde. Genel başkanlık koltuğunu devam ettirmek arzusu yeni çare arayışlarına itmiş. Bir mum gibi eriyor adeta. 90 yıllık CHP’nin geldiği yerin bu olması hazin” değerlendirmesini yaptı.

ZOKA’YI TURAN YUTTU

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da “Rahmi Turan, Külliyeye giden CHP’linin Muharrem İnce olduğunu açıklamış! İnce, ‘ispat edin kendini Taksim’de yakarım’ diyor. Daha geçen yıl peşinden koştukları Cumhurbaşkanı adayını ince ince doğradılar. Külliyedeki CHP’li yalanı, Rahmi Turan’dan önce Uğur Dündar, Candaş Tolga Işık gibi çok sayıda gazeteciye ulaştırıldı. Zokayı sadece Turan yuttu” ifadelerini kullandı.

MHP: FETÖ TAKTİKLERİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım “Ortada bir yalan var. Bunlar FETÖ taktikleridir. Kanaatim odur ki CHP’nin başına Kemal Kılıçdaroğlu haricinde kim aday olursa olsun ona ‘Beştepe’de görüştü’ diye damga vuracaklar. Böyle bir organizasyon var. ‘Herkes Kılıçdaroğlu’nun etrafında toplansın. Başka bir aday çıkmasın’ şeklinde. Bundan sonra kim CHP’de ağzını açarsa ‘Sen Beştepe ile görüştün’ diye saldıracaklar. Rahmi Turan yılların gazetecisi kaynağını başka bir gazeteci olarak gösteriyor. Sözcü gazetesi bugün CHP’nin yayın organı gibi çıkan bir gazetedir. Kim gitti, kim gitmedi belli değil ama ortada bir muamma var. Bir taraftan Külliye’yi töhmet altına alıyorlar, öbür taraftan da CHP içerisindeki demokrasinin kanallarını kapatıyorlar. Kim CHP’yi eleştirirse veya aday olmaya kalkarsa Külliye’nin adamı olacaktır. Yapılmak istenen budur” diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN İŞİ" DEDİ KENDİ İŞİ ÇIKTI

FOX televizyonunda İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevaplayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Saray’a giden CHP’liyi biliyorum, isim vermek istemiyorum” demişti. Rahmi Turan’ın yazısı için “Şaşırmadım efendim. Doğrudur” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, gazetemizin “Kılıçdaroğlu’nun İnce hesabı” manşetimize de cevap verememişti. Erdoğan’a yüklenen CHP lideri “CHP’yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var mantık var, başka işin mi gücün mü yok. Erdoğan, CHP’yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum” diye konuşmuştu.