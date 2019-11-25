Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye’de görüştüğü iddialarına ilişkin “Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezinde üretilmiştir. Bunu benim dışarıdaki rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir” dedi.

Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki evinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan İnce, kendisi hakkında beş gündür çıkarılan haberleri “yalan” ve “tezgâh” olarak nitelendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, katıldığı televizyon programında partisinden birinin Külliye’ye gittiği iddiası ile ilgili soruya “Şaşırmadım. Doğrudur ama ismi açıklayamam” cevabını verdiğini hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

Ben bunu görünce, ‘Eyvah, parti bir kaosun içerisine girecek’ dedim. 21 Kasım’da telefon açtım. ‘Burada bir yalan var. Yanına geleyim birlikte görüntü verelim.’ dedim. ‘Tamam haber vereceğim’ dedi, haber falan vermedi.

Bu tezgâhı kim kurdu? Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden itibaren bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya. Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezinde üretilmiştir. Bunu benim dışarıdaki rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir. 24 Haziran akşamından bu yana bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir. Bu kumpasçılar CHP’nin ayağında bir prangadır. CHP kendi ayağındaki bu prangayı kırmadığı sürece temiz siyaset yolunda yürümesi imkânsız hâle gelecektir. CHP, Türkiye’de temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir.

Kılıçdaroğlu’nun, söz konusu ismi bildiği yönündeki ifadeleri hatırlatılan İnce “İsim veremem dediniz. Şaşırmadıysanız önceden bunu biliyordunuz. İsmi biliyorum dediniz, ismi açıklamalısınız. Saray komplosu deyip işin içerisinden çıkamazsınız. Erdoğan bunun neresinde? Çıktı meydan okudu, ‘İspatlarsan Cumhurbaşkanlığından istifa ederim’ dedi.” değerlendirmesinde bulundu.

BUGÜN BANA YARIN SANA

Komplonun bugün kendisine, yarın Kılıçdaroğlu’na karşı kurulabileceğine vurgu yapan İnce, şöyle konuştu:

Ben ona barış elini uzattım, ‘Gel temizleyelim’ dedim. Kabul etmedi. ‘Bu yalandır, ben buna inanmıyorum’ demesi lazımdı. Partinin sözcüsü ağzını açmadı daha.

Bu iddiayı ortaya atan gazeteci ‘Bunu bir CHP’liden öğrendim, Kılıçdaroğlu’na da doğrulattım’ diyor. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz. Kullanışlı gazeteciler, yalancı kaynaklar, koltuk düşkünü politikacılar olabilir. 41 yıl sonra yüzde 30 barajını sizce ben aştırmadım mı? Mecbur kaldınız beni aday gösterdiniz. Size ne kötülük yaptım ki? Kötü insanlardan yönetici olmaz.

Komployu “Kılıçdaroğlu mu kurdu?” sorusunu ise “Bu işi direkt o yaptı dersem partim yara alır” diye cevapladı.

Bir gazetecinin “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak görüldüğü, bu nedenle böyle bir planlamanın yapıldığı” iddialarına yönelik sorusu üzerine İnce, “Bu bir komplo teorisidir. Buna inanmam ben” ifadelerini kullandı.

Parti içinde “çete” olduğu iddiası ile ilgili de İnce “Onlar kendilerini çok iyi bilirler. Mesela sırf çıkar için aynı teknede yazın tatil yapmışlardır” açıklamasını yaptı.

KURULTAYDA HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM

CHP Genel Merkezi tarafından kendisine komplo kurulduğunu söyleyen Muharrem İnce “24 Haziran 2018 akşamı bana iftira atanlar ile komplo kuranlar aynı kişiler. Sadece partimin zarar görmemesi için sustum ancak kurultayda her şeyi açıklayacağım” dedi.

"BU BURADA KALMAYACAK, YARGIYA BAŞVURACAĞIM"

Muharrem İnce, basın toplantısının ardından bir TV kanalının sorularını cevaplandırırken de , CHP yönetimine yönelik suçlamalarını sürdürdü. İnce özetle şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığı kampanyasında otobüse binmek için torpil arayanlar bugün altımı kazıyor. CHP’de olanlar değil, CHP’de ‘bulunanlar’ bana kumpas kurdu. Bu burada kalmayacak, yargı yoluna başvuracağım.

Bu burada kapatılmaz. Önce hesaplaşacağız, sonra helalleşeceğiz. “Talat Atilla’ya Saray’a giden CHP’li” diyen kişiyi bulacağız. Bu Atatürk’ün resmini kim indirdi tartışmasına dönmeyecek. Ben elimi taşın altına koymaya hazırım. Ben yönetseydim anında bulurdum. ‘Vardır, biliyorum, şaşırmadım’ diyorsan çıkıp açıklayacaksın. Belge varsa konuşacaksın. CHP’yi hep birileri ele geçirmek istedi ama bu Muharrem İnce’yi def etme operasyonu.

Kılıçdaroğlu çıkıp açıklama yapmalı. ‘Muharrem İnce bunu yapmaz, adı geçen diğer arkadaşlar da yapmaz. Hiçbir partili yapmaz’ demeli. Kendisi Fox TV’ye çıktığında ‘Asla partili bir arkadaşımız bunu yapmaz’ deseydi, kapanırdı bu konu.

Birinci senaryo erken seçim olabilir. İkinci senaryo ‘Önce İnce’yi sonra Kılıçdaroğlu’nu halledelim’ diyebilirler.

Zonguldak mitinginde hasta değildim, ilk kez açıklıyorum, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum. Bugün olsa çekilirdim.

(Genel Başkan adayı olacak mısınız?) Kurultay delegeleri seçilmeden açıklayamam.

'KAYNAK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEHDİT

“Muharrem İnce, Beştepe’de Erdoğan ile görüştü” iddiasını ortaya atan gazeteci Talat Atilla’dan da yeni bir açıklama daha geldi. Atilla “Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makûl bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım” diyerek Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti.

PARTİ İÇİNDEKİ “ÇETE”

Muharrem İnce “Sayın Kılıçdaroğlu, Talat Atilla’ya, ‘Açıklamanı yap’ demelidir. Saray açıklamayı yaptı, şimdi Talat Atilla konuşmalıdır. Demelidir ki ‘Bu CHP’li, Kemal Kılıçdaroğlu’na kimi doğrulattı? Kimlerle konuşmuş?’ Bunu çorap söküğü gibi iki günde çözersiniz ve partiden atacaksınız. Genel Başkan’la oturup bu kumpası çözmemiz lazım. Genel Başkan ‘Biliyorum, şaşırmadım, doğrudur.’ dedi. O zaman kandırılmış. Neyi biliyorsun, ne doğru? Kendisine sordum, cevap vermedi. Bunu öğrenmek benim hakkım” diye konuştu.