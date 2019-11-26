Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür dileme çağrısında bulunan Çelik şunları kaydetti:

Yalan siyaseti üzüntü verici. Bu haberi yapanlar bu haberin arkasından çekildiler. CHP genel merkezini ve CHP Genel Başkanı’nı gösterdiler. Bu haberin hedef aldığı CHP’li bir siyasetçi vardı o da genel merkezi işaret etti. Bu iddialarının hiçbir yerinde Cumhurbaşkanı’mız ve AK Parti yok. Rakiplerini yok etmek için ürkütücü senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanı’mızı işin içine katmaya çalıştığını gördük. Cumhurbaşkanı’mız en güçlü ifadeyi ortaya koydu. Kendi partilerini alıp siyasi suikast yapıyorlar. Bu yalan siyasetinin nereye varacağını izliyoruz. CHP kendi kendini imha eden bir parti. Bu yalan haberi üretenler iddiasından vazgeçti. Gelinen noktada CHP’nin bu kumpası kendi içinde ortaya çıktı. Halen özür dilemek yerine ısrar ediyorlarsa halen Cumhurbaşkanlığı Külliyesini gösteren kim varsa bilin ki bu komplonun içindedir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan özür dilemeleri gerekiyor. Bu meselede AK Parti yok, konuşması gereken CHP’dir. CHP içindeki mücadele bizi ilgilendirmiyor. Kendi iç rekabetlerinde karşı tarafı itibarsızlaştıracak ilişkilere imza atıyorlar. Burada sivil siyasete zarar veriliyor. Burada yapılanlar siyasetin temel kodlarına zarar veriyor. İçişlerinizle hiç ilgilenmiyoruz. Medyanın bu olayı köpürttüğü falan yok. Bu olayı köpürten CHP’nin iç dinamikleridir.”