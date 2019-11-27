Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD tarafından yükselen Türkiye’nin S-400’leri kullanmaması gerektiği yönündeki açıklamalara cevap verdi. Meclis’te gazetecilerin soruları üzerine S-400’lerin testlerinin yapıldığını hatırlatan Bakan Çavuşoğu, şunları söyledi:

S-400’leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhüdümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık. Hava savunma sistemi olarak şu anda tek bir batarya var. Kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır? Sayın Cumhurbaşkanı’mız, böyle bir taahhütte bulunmadığımızı açık ve net biçimde ABD’de de söyledi, daha sonra da söyledi.

ABD tarafının S-400 konusundaki teknik endişesinin araştırılması için bir komisyon kurulmasını teklif ettik. Amerika iddialarında ciddiyse, uzmanlardan oluşan çalışma grubuna ‘evet’ demesi lazım. Bir ülke böyle istedi diye karar değiştirecek ya da karar alacak bir ülke değiliz.

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar da S-400 tedariğinin bir süreç olduğunu dile getirerek “Yeni ve farklı bir şey yok. Dolayısıyla çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Bu sürecin tamamlanması için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Akar, Barış Pınarı Harekâtı’nın bitip bitmediğine ilişkin de “Faaliyetler, planlandığı şekilde devam ediyor” diye konuştu.