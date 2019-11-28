Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

ABD, terör örgütü PKK/YPG/PYD’ye verdiği desteği NATO içine de taşıdı. Türkiye’ye yönelik tehditlere karşı NATO’nun hazırladığı ‘Türkiye savunma planına’ ABD’nin YPG/PYD sebebiyle onay vermediği ortaya çıktı. ABD’nin bu hamlesine karşılık Türkiye de, NATO’nun ‘Baltık Savunma Planı’na onay vermedi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, NATO’nun biri Rusya’ya karşı Baltık ülkeleri için, biri de güneyden gelen tehditlere karşı Türkiye için iki güvenlik planı bulunuyor. Bu planlar NATO Konseyi tarafından onaylanarak iki yılda bir güncelleniyor ve yayımlanıyor.

“KARŞILIK VERDİK”

Türkiye’nin Baltıklar ve Polonya’ya yönelik NATO’nun savunma planına neden onay vermediğini üst düzey diplomatik kaynaklar anlattı. NATO’nun iki ayrı güvenlik planı görüştüğünü söyleyen kaynaklar, “Türkiye’ye yönelik tehditler içinde PKK/YPG/PYD de var. Bu nedenle ABD itiraz etti. Çünkü ABD bu planı kabul ederse terör örgütü PKK/YPG/PYD’ye destek verdiği için hukuki olarak zor duruma düşecek. Tabii ABD itiraz edince birkaç ülke daha itiraz etti. Biz de buna karşılık olarak ‘Baltık Planı’na destek vermedik” dedi.

Baltıklar için hazırlanan güvenlik paketi konusunda olumlu adımlar atmamızı isteyenlerin Türkiye’nin güvenlik paketi için de aynı duyarlılığı göstermelerini vurgulayan kaynaklar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in de bu konuda orta yol bulmak için çaba sarf ettiğini söyledi. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı yetkilileri de ortak değerlendirmeler yapıyor. Türk yetkililer tekliflere açık olduklarını ifade ediyor.

Stoltenberg, konunun çözümü için yürüttüğü çalışmalar kapsamında son Türkiye ziyaretinden önce Türk yetkililerle toplantı yapmak istedi. Türk heyeti toplantıya gitmesine rağmen ABD heyeti toplantıya katılmadı.

ÇAVUŞOĞLU VE KALIN

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüşürken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Türkiye, içinde en büyük ikinci orduyla NATO’nun güçlü bir üyesi ve AB’ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıdır.”

TÜRKİYE’NİN ONAYI ŞART

NATO ülkeleri, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’ya karşı muhtemel bir Rus saldırısına karşı savunulması konusunda bir askeri planı hayata geçirmek istiyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin onayı olmadan bu planın hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Baltık ülkelerinin savunulması planı ise ilk olarak Rusya’nın Kırım’ı tek taraflı ilhak etmesinin ardından gündeme gelmişti.