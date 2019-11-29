Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi, il başkanı Mehmet Emin Öz'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurumluların seçimlerde AK Parti'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Milletin verdiği desteklere layık olmaya çalıştıklarını belirten Gül, "Hem yerel yönetimler hem de hükümet anlamında bu makamlar milletin emanetleridir. Milletin arzu ettiği doğrultuda ve onların sorunlarını çözmek üzere bu emaneti yerine getirmek boynumuzun borcu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğine işaret eden Gül, şöyle devam etti:

"Bu ülkede anayasa kitapçılığı fırlatıldı, hükümet, ülke ve siyasi krizler oldu ama Türkiye'de hangi gelişme yaşanırsa yaşansın, eski koalisyon ve kriz dönemlerinin artık geride kaldığı, seçimlerin vaktinde yapılacağı, 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyen bir sistemimiz ve demokrasi var. Türkiye artık yerel seçimleri de geride bıraktı. Seçimdeki tüm durumlar seçim meydanında kaldı. Şimdi bizim ana hedef ve görevimiz Türkiye'nin ekmeğini büyütmek, özgürlüğünü daha da genişletmek. AK Parti ile Türkiye'de son 17 yılda hem ekonomik hem de Türkiye'nin özgürlük demokrasisini güçlendirme anlamında çok önemli adımlar atıldı ama bu adımların, ekmeğin, özgürlük alanlarının daha da genişletilmesi elbette hepimiz için bir siyaset kurumuna düşen görevdir. AK Parti işte bu öncü görevini yaparak yoluna devam edecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben ana muhalefetin gerçekten büyük eksikliğini çekiyorum" ifadesinin çok doğru bir tespit olduğunu anlatan Gül, "Demokrasinin olmazsa olmazı aynı zamanda güçlü bir muhalefettir. Çünkü muhalefet de yol gösterir, muhalefet Türkiye'nin daha iyi yerlere gitmesi için öneriler getirir ama maalesef bizim muhalefetin, işte geçtiğimiz günlerdeki tartışmada da olduğu gibi önce AK Parti'nin üzerine bırakmaya çalıştıkları çirkin iftira, sonra bunun tekrar kendi içlerinde bir çabanın ve gerçekliğin olduğunu herkes gördü. Kendi içlerindeki sorunları ülkenin sorunu haline getirecek bir partinin bu ülkeye bir alternatif olma imkanı elbette yok." diye konuştu.

"Farklılıkları birer zenginlik olarak görüyoruz"

Gül, AK Parti'nin kendini tekrarlayan değil, daha da geliştiren ve yenileyen iradeyle yoluna devam ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti ülkeye hizmet ve ülkeyi daha da geliştirme derdindedir. Onun ötesinde milletimiz birtakım maceralara asla izin vermeyecektir. Bu anlamda bu millete hizmetkar olarak yolumuza devam etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin kalan sorunlarını çözecek olan tek adres AK Parti ve bu hareketin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti herkesin partisidir, Türkiye partisidir. AK Parti, bir kesimin ya da toplumun, bir zümresinin partisi değildir. AK Parti 82 milyonun partisidir. Milletimiz sokakta nasılsa partimizin bu şekilde yoluna devam etmesi gerekir. Farklılıkları birer zenginlik olarak görüyoruz ve bu zenginliklerinde partimizde yer alması hepimiz için önemli bir hedeftir."

Türkiye'de özellikle adalet alanında çok önemli reformlar sürecine girdiklerine dikkati çeken Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle FETÖ'cü hainlerin her kurum olduğu gibi yargı kurumunu da özellikle hedef seçtiği bir gerçektir. Bu kurum üzerindeki tahribatları da adım adım sona erdirerek Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde yargıya hem güveni artırıcı hem de adalet hizmetlerini daha nitelikli vermek için çalışıyoruz. Sorunlarımızın farkındayız ve çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımız bir hak arama yeri olarak değil de özellikle ya vesayetçi ya da FETÖ'cü zihniyet anlayışıyla bir yargıyı millete karşı sopa olarak kullanılan bu dönemlerin artık bütün tortularını hep beraber silerek gerçekten Türk milleti adına adil kararı makul sürede veren bir yapıyı hep birlikte oluşturacağız."

Ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da bulundu.