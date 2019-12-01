Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna rağmen NATO müttefiklerinin Türkiye’yi Suriye sınırında YPG-PKK terörüyle mücadelede yalnız bıraktığını belirten Akar, şöyle devam etti: Yeni sınamalar ve ortak güvenlik tehditleriyle kuşatıldığımız bir dünya var karşımızda. NATO, dünyada terörün tüm tezahürleriyle ortadan kaldırılmasında kilit bir öneme sahiptir. Ancak bu mücadele tam kararlılıkla gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde terörle mücadele tümden sorgulanır hale gelebilir. NATO müttefiklerimiz, dünyanın birçok bölgesinde teröristlerle kararlılıkla mücadele etmişlerse de bir bölgede bu görevlerinden geri durmuşlardır.