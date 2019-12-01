Buna rağmen NATO müttefiklerinin Türkiye’yi Suriye sınırında YPG-PKK terörüyle mücadelede yalnız bıraktığını belirten Akar, şöyle devam etti: Yeni sınamalar ve ortak güvenlik tehditleriyle kuşatıldığımız bir dünya var karşımızda. NATO, dünyada terörün tüm tezahürleriyle ortadan kaldırılmasında kilit bir öneme sahiptir. Ancak bu mücadele tam kararlılıkla gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde terörle mücadele tümden sorgulanır hale gelebilir. NATO müttefiklerimiz, dünyanın birçok bölgesinde teröristlerle kararlılıkla mücadele etmişlerse de bir bölgede bu görevlerinden geri durmuşlardır.
Bakan Akar: NATO Türkiye’yi yalnız bıraktı
01.12.2019 - 02:57 | Son Güncelleme: 01.12.2019 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Londra’da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesi öncesinde Euronews’da yayınlanan makalesinde Türkiye’nin birliğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.
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665960 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/665960.aspx
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