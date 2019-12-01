Burada konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nun ‘siyasi ahlak’ yasası ile ilgili sözlerine “Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden birisi” diyerek övgüyle bahsetti. Davutoğlu, bu sözlere alkışla karşılık verdi. Kılıçdaroğlu da Davutoğlu’nun hükûmeti eleştirdiği konuşmasını alkışladı. Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun konuşmaların ardından toplantı salonundaki samimi görüntüleri ise dikkat çekti. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da bu ikiliye eşlik etti. Üçlünün keyifli hâli “İttifak tamam” yorumuna yol açtı.
Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu birbirlerini alkışladılar
01.12.2019 - 03:23 | Son Güncelleme: 01.12.2019 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakanlığı döneminde, CHP ile koalisyon yapamayan Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile İstanbul’da gerçekleştirilen Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu Toplantısında buluştu.
Etiketler : ahmet davutoğlu,kemal kılıçdaroğlu,
665963 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/665963.aspx
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