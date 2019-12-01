Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nun ‘siyasi ahlak’ yasası ile ilgili sözlerine “Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden birisi” diyerek övgüyle bahsetti. Davutoğlu, bu sözlere alkışla karşılık verdi. Kılıçdaroğlu da Davutoğlu’nun hükûmeti eleştirdiği konuşmasını alkışladı. Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun konuşmaların ardından toplantı salonundaki samimi görüntüleri ise dikkat çekti. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da bu ikiliye eşlik etti. Üçlünün keyifli hâli “İttifak tamam” yorumuna yol açtı.