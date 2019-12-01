Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Altay’ın sözlerinin, TSK’da yıllarca görev yapmış emekli generalleri rencide ettiği belirtiliyor. Ayrıca, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Plan ve Bütçe Komisyonunda konuyu bütün detaylarıyla anlatmış olmasına rağmen, Altay’ın sözlerinin, bunları duymadığını ya da tutanakları okumadığını gösterdiği değerlendirmeleri yapılıyor. Engin Altay’ın tank palet fabrikasına yönelik eleştirisinde skandal ifadeler kullandığına dikkat çekilirken, savunma sanayiinde bugüne kadar çivi bile çakmayanların ‘Tank Palet Fabrikası’na ilişkin tartışmaları gündemde tutarak algı oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor.

Türkiye tank palet fabrikası hamlesiyle TSK’nın acil ihtiyacı olan yerli ve millî tank projesinin gerçekleştirileceğine işaret ediliyor.