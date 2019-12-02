Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti, diğer seçimlerde olduğu gibi kongre sürecinde de kadınlara geniş yer verecek. Listeler şekillendirilirken; kadın kotası yüzde 30 olarak belirlendi. Kongre süreciyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yenilenme sürecinde gençlere ve kadınlara daha fazla yer verileceğini söyledi. Kongre sürecine ilişkin ciddi bir sistem kurduklarını belirten Çam “Bir referans sistemi olmaksızın ‘Bizimle birlikte çalışmak isteyen herkese kapımız açık’ dedik. Bunun için bir online başvuru sistemi oluşturduk. Başvuruları il ve ilçelerimizden yapabilecekleri gibi, “akkadinbasvuru.com” adresinden de yapabilirler” dedi.

Lütfiye Selva Çam “Cumhurbaşkanı’mız Haticeler ve Ömerleri belirlerken ilin demografik yapısından tutun kanaat önderlerini de içine alacak şekilde çalışmalarımızı titizlikle yapmamızı istiyor. Örneğin, eşi ana kademedeyse, kendisine de kadın kollarında bir görev vereceksek eşini istifa ettiriyoruz. Bir aileden bir kişi görev almışsa zaten tüm aileyi kapsayacak şekilde görevi üstlenmiş oluyor. Belediye, il ve ilçe başkanlarının eşlerinin yönetim kadrosunda olmamaları gerektiği uyarısında bulunuyoruz” dedi.

YÜZDE 50 DEĞİŞİM

Teşkilatlarda yüzde 50’ye yakın değişim beklendiğinin altını çizen Çam “Kendi il kadın kolları başkanlarımızın hepsini ana kademelerimize önereceğiz. Sonuçta çok ciddi bir birikim var. Hem emekleri hem de tecrübeleri bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Başkan Çam “Bizim ‘sadece kadın olsun’ diye bir görüşümüz yok. İlinde başarılı olabilecek, il ve ilçesine faydası olabilecek kişiler olmasını arzu ediyoruz. Olumsuz örnekler bir sonraki aşamada kadınların önünü kesme durumunda oluyor” şeklinde konuştu. Kadın Kolları Başkanı Çam, üye revizyonu ile ilgili de çok büyük bir çalışma yaptıkları belirterek şunları söyledi: Üyemizin sayısı 10 milyon 358 bin 466, bunun yüzde 45’i yani 4 milyon 658 bin 79’u kadın. Silinen üyelerin yüzde 90’ı daha önce vefat etmiş, memuriyet sebebiyle üyelikten çıkmış kişiler. Üyelikten çıkanların çok fazla olduğu söyleniyor. 26 Ekim-18 Kasım arasında 13 bin kadar kadın yeni üyemiz var. Kadınlarımızın teveccühü çok fazla.

AYŞE’Yİ SEÇECEK DE AYŞE OLMALI

Kadın kolları olarak temel prensiplerinin tecrübeli isimlerle birlikte yeni katılımlar sağlamak olduğunu vurgulayan Lütfiye Selva Çam “Amacımız, il ve ilçelerde daha geniş kitlelere hitap edebilecek bir yapıyı oluşturmak. Şu anda 2023 seçimlerinde aktif çalışacak arkadaşlarımızı seçeceğiz” diye konuştu. “Hatice ve Ayşelere yoğunlaştık” diyen Kadın Kolları Başkanı Çam,“Sahadan şöyle sesler geliyor: ‘Hatice ve Ayşeleri seçeceklerin de Hatice ve Ayşe olması gerekli.’ Bu çok doğru bir yaklaşım. Seçim yapacak kişilerin de sağlam kişiler olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.