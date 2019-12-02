Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu siyasette yeni bir sayfa açılması gerektiğini söyledi. CHP lideri “Tek başına iktidar olanların bir süre sonra siyaset arenasından çekildiğini görüyoruz. CHP dışında iktidar olup da varlığını sürdüren siyasi parti hemen hemen hiç yok. Bunun da sorgulanması lazım. Neden iktidar oluyorlar? Ülkeyi yönetiyorlar bir süre sonra görevlerini sonlandırıyorlar. Biz bu siyasal yapıyı, böyle sürdürecek miyiz? Bu da bizim önümüzdeki ciddi sorunlardan birisi” dedi. CHP tek parti döneminde yaptığı zulümler sebebiyle çok partili hayata geçişten sonra tek başına iktidara gelemedi.